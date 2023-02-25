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في دوري أبطال إفريقيا

فوز ثمين لـ الترجي ضد الزمالك بثنائية

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
فوز ثمين لـ الترجي ضد الزمالك بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الترجي ضد الزمالك المصري قبل قليل، بفوز الفريق التونسي بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023.

الترجي ضد الزمالك

ونجح نادي الترجي في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد علي بن حمودة مستغلًا خطأ من حارس الزمالك، محمد عواد في الدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة الترجي ضد الزمالك، وفي ظل سعي الزمالك إحراز هدف التعادل، نجح الترجي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب محمد علي بن رمضان، وذلك بعد تمريرة متقنة من اللاعب الليبي حمدو الهوني في الدقيقة الـ93.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الترجي 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث يتواجد في المركز الرابع.

الترجي ضد الزمالك

موعد مباراة الجولة الرابعة

وسيواجه الزمالك، فريق الترجي في العاصمة المصرية القاهرة في الجولة الرابعة من دور المجموعات مساء يوم الثلاثاء 7 مارس المقبل.

ويُعاني نادي الزمالك في الفترة الحالية، بسبب القرارات الفنية الخاطئة من قبل المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا، الذي عاد مجددًا لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي بعد إقالته في عهد مرتضى منصور رئيس النادي الموقوف حاليًا بسبب حكم قضائي.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية أن علاء مقلد سيتولى منصب رئيس نادي الزمالك، بعد رحيل مرتضى منصور عن منصبه بسبب حكم قضائي صادر ضده بعد تجاوزاته ضد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري.

الترجي ضد الزمالك

وذكرت تقارير أن مقلد سيتولى المنصب خلال الفترة المقبلة كونه أكبر أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك حاليًا في العمر، وذلك بعد تعذر استمرار مرتضى منصور في منصبه، بعد رفض الطعن الذي تقدم به إلى محكمة النقض ضد حكم حبسه لمدة شهر بسبب تجاوزاته ضد محمود الخطيب.

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