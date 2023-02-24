Icon

ترتيب دوري روشن بعد فوز الوحدة والعدالة Icon لص يسرق المتاجر لإطعام الفقراء والتكفير عن ذنوبه Icon العدالة يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الخليج Icon طرق إثبات حالة السكن لمستفيدي الضمان Icon طريقة إقناع النصر لـ راموس بمزاملة كريستيانو رونالدو Icon لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار من أعلى جسر بالعراق Icon 5 أيام على انتهاء مهلة إسقاط المركبات التالفة عبر أبشر Icon السعودية تطعن على حكم قضائي أمريكي بشأن بطولة الغولف LIV Icon معلومات الإنترنت عن الزواج والجنس ليست صحيحة Icon لويد أوستن: وزير الدفاع الصيني رفض اتصالي ونأمل أن يحدد موعدًا للمكالمة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري أبطال إفريقيا

فوز ثمين لـ المريخ ضد بلوزداد

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
فوز ثمين لـ المريخ ضد بلوزداد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة المريخ ضد بلوزداد الجزائري عصر اليوم الجمعة، بهدف دون رد لمصلحة نادي المريخ السوداني وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/2023.

المريخ ضد بلوزداد

وبدأ نادي المريخ المباراة ضاغطًا بكل قوة وساعيًا لإحراز الهدف الأول حتى تحصل الفريق السوداني على ركلة جزاء نفذها اللاعب البرازيلي باولو سيرجيو في الدقيقة الـ33 من عمر الشوط الأول.

واعترض لاعبو فريق شباب بلوزداد بعد ذلك على عدم احتساب الحكم لركلة جزاء أثارت الجدل خلال أحداث الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي المريخ بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني من مباراة المريخ ضد بلوزداد، حافظ نادي المريخ على تفوقه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد نادي شباب بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثالث.

المريخ ضد بلوزداد

مباراة قوية غدًا

يذكر أن المباراة الأخرى للمجموعة الرابعة ستقام غدًا بين فريقي الترجي التونسي والزمالك المصري في تونس، حيث يبحث الزمالك عن تحقيق أول فوز له في دور المجموعات بعد أن خسر أمام شباب بلوزداد في الجولة الأولى وتعادل مع المريخ في الجولة الثانية.

وتُقام حاليًا مباراة القطن الكاميروني ضد الهلال السوداني في مدينة جاروا الكاميرونية، بينما تنطلق في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة، مباراة الوداد الرياضي المغربي ضد فريق بترو أتلتيكو الأنجولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء نابلس
العالم

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء...

العالم
عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا وتركيا
العالم

إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا...

العالم
تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج
السعودية اليوم

تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل 321 شخصًا
العالم

اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل...

العالم