فوز ثمين لـ المريخ ضد بلوزداد

انتهت مباراة المريخ ضد بلوزداد الجزائري عصر اليوم الجمعة، بهدف دون رد لمصلحة نادي المريخ السوداني وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/2023.

المريخ ضد بلوزداد

وبدأ نادي المريخ المباراة ضاغطًا بكل قوة وساعيًا لإحراز الهدف الأول حتى تحصل الفريق السوداني على ركلة جزاء نفذها اللاعب البرازيلي باولو سيرجيو في الدقيقة الـ33 من عمر الشوط الأول.

واعترض لاعبو فريق شباب بلوزداد بعد ذلك على عدم احتساب الحكم لركلة جزاء أثارت الجدل خلال أحداث الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي المريخ بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني من مباراة المريخ ضد بلوزداد، حافظ نادي المريخ على تفوقه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد نادي شباب بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثالث.

مباراة قوية غدًا

يذكر أن المباراة الأخرى للمجموعة الرابعة ستقام غدًا بين فريقي الترجي التونسي والزمالك المصري في تونس، حيث يبحث الزمالك عن تحقيق أول فوز له في دور المجموعات بعد أن خسر أمام شباب بلوزداد في الجولة الأولى وتعادل مع المريخ في الجولة الثانية.

وتُقام حاليًا مباراة القطن الكاميروني ضد الهلال السوداني في مدينة جاروا الكاميرونية، بينما تنطلق في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة، مباراة الوداد الرياضي المغربي ضد فريق بترو أتلتيكو الأنجولي.