فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

انتهت مباراة الهلال ضد الأهلي المصري عصر اليوم بفوز نادي الهلال السوداني بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

الهلال ضد الأهلي

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد الأهلي نجح اللاعب الكونغولي ماكابي ليليبيو في إحراز الهدف الوحيد لنادي الهلال من ضربة حرة مباشرة بالدقيقة الـ53 بعد خطأ من الحارس محمد الشناوي.

وحاول الأهلي المصري العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي من لاعبي نادي الهلال. وحقق الهلال أول 3 نقاط له في دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا، بينما يتبقى لـ الأهلي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات انطلقت بداية من أمس الجمعة، بتعادل سلبي بين المريخ السوداني والزمالك المصري، بينما واجه فريق القطن الكاميروني، منافسه نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وانتهت بفوز صن داونز بنتيجة 3-1 ولعب شبيبة القبائل الجزائري مع نادي الوداد الرياضي المغربي، وفاز شبيبة القبائل بهدف دون رد.

وتُقام مباراة سيمبا التنزاني والرجاء الرياضي المغربي حيث تنطلق في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت المملكة، وهو نفس توقيت مباراة فيتا كلوب الكونغولي ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي.

وتنطلق كذلك مباراة فريقي شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي وتبدأ اليوم في الـ10 مساءً بتوقيت المملكة.