Icon

مسن تركي يروي معركته المذهلة للبقاء حيًا 8 أيام تحت الأنقاض Icon الدوري السعودي وجهة دي ماريا في حال غادر يوفنتوس Icon رد مسلي آل معمر على نصراوي طلب ضم مودريتش Icon أحلام تدعم فيصل العتيبي وتدعوه للغناء معها Icon موعد مباراة الشباب وناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا Icon والد المذيع خالد مدخلي في ذمة الله Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ17 Icon بريطانيا تعد بتقديم أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا  Icon عضو بفريق الإنقاذ السعودي في تركيا: ألمنا النفسي أصعب من التعب الجسدي Icon مانشستر سيتي يُفرط في النقاط الثلاث أمام نوتنجهام فورست Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في لقاء أقيم بمدينة الخرطوم

فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
فوز ثمين لـ الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة الهلال ضد الأهلي المصري عصر اليوم بفوز نادي الهلال السوداني بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

الهلال ضد الأهلي

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد الأهلي نجح اللاعب الكونغولي ماكابي ليليبيو في إحراز الهدف الوحيد لنادي الهلال من ضربة حرة مباشرة بالدقيقة الـ53 بعد خطأ من الحارس محمد الشناوي.

قد يهمّك أيضاً
Img

إخفاء موت الأبناء وقصص مفجعة لضحايا زلزال تركيا

Img

حقيقة رحيل دي ماريا عن يوفنتوس

وحاول الأهلي المصري العودة في المباراة وإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي من لاعبي نادي الهلال. وحقق الهلال أول 3 نقاط له في دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا، بينما يتبقى لـ الأهلي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

الهلال ضد الأهلي

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات انطلقت بداية من أمس الجمعة، بتعادل سلبي بين المريخ السوداني والزمالك المصري، بينما واجه فريق القطن الكاميروني، منافسه نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وانتهت بفوز صن داونز بنتيجة 3-1 ولعب شبيبة القبائل الجزائري مع نادي الوداد الرياضي المغربي، وفاز شبيبة القبائل بهدف دون رد.

وتُقام مباراة سيمبا التنزاني والرجاء الرياضي المغربي حيث تنطلق في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت المملكة، وهو نفس توقيت مباراة فيتا كلوب الكونغولي ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي.

وتنطلق كذلك مباراة فريقي شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي وتبدأ اليوم في الـ10 مساءً بتوقيت المملكة.

الهلال ضد الأهلي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...
السعودية اليوم

التضخم في المملكة يرتفع بنسبة 3.4% خلال...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار على معظم المناطق حتى...

السعودية اليوم
السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته
تقارير

السعودية تجبر بايدن على تغيير سياسته

تقارير
سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...
السعودية اليوم

سعود كاتب: لماذا تختار القنوات جميع المذيعات...

السعودية اليوم
لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...
الرياضة

لقطات من اشتباكات لاعبي نيوكاسل ضد نجوم...

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على...

الرياضة
مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...
السعودية اليوم

مدني الرياض يباشر حريقًا في مستودعات بحي...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تعلن نتائج الاعتماد الأكاديمي لشهر...

السعودية اليوم