فوز ثمين لـ دورتموند ضد تشيلسي

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انتهت مباراة بوروسيا دورتموند ضد تشيلسي الإنجليزي، مساء أمس الأربعاء، بفوز الفريق الألماني بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، نجح بوروسيا دورتموند في إحراز هدفه الوحيد في المباراة من هجمة مرتدة مثالية عبر اللاعب الألماني كريم أديمي في الدقيقة الـ64 حيث انفرد بمرمى حارس تشيلسي ليسجل الهدف الأول والوحيد للفريق الألماني.
وانتهت المباراة بفوز بوروسيا دورتموند بهدف.
وستقام مباراة العودة بين الفريقين في إنجلترا يوم 7 مارس المقبل.