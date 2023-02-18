فوز ثمين لـ شبيبة القبائل ضد الوداد الرياضي

انتهت مباراة شبيبة القبائل ضد الوداد الرياضي المغربي مساء الجمعة، بفوز ثمين لنادي شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

شبيبة القبائل ضد الوداد الرياضي

وكان الشوط الأول من مباراة شبيبة القبائل ضد الوداد الرياضي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب بدر الدين سوياد هدف الفوز الثمين لـ فريق شبيبة القبائل من ضربة رأسية في الدقيقة الـ88.

ويتواجد شبيبة القبائل في المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد نادي الوداد المغربي في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.

مباريات السبت بـ دوري أبطال إفريقيا

وتُستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بإقامة 5 مباريات.

المباراة الأولى تنطلق اليوم في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة وستكون بين فريقي الهلال السوداني والأهلي المصري وتُقام في مدينة أم درمان السودانية.

المباراة الثانية بين فريقي فيبرس الأوغندي وحوريا كوناكري الغيني وتنطلق في تمام الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت المملكة.

المباراة الثالثة بين فريقي سيمبا التنزاني والرجاء الرياضي المغربي وتنطلق في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت المملكة، وهو نفس توقيت مباراة فيتا كلوب الكونغولي ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي.

المباراة الخامسة بين فريقي شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي وتبدأ اليوم في الـ10 مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات انطلقت بداية من أمس الجمعة، بتعادل سلبي بين المريخ السوداني والزمالك المصري، بينما واجه فريق القطن الكاميروني، منافسه نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وانتهت بفوز صن داونز بنتيجة 3-1 ولعب شبيبة القبائل الجزائري مع نادي الوداد الرياضي المغربي، وفاز شبيبة القبائل بهدف دون رد.