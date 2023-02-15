فوز ثمين لـ ميلان ضد توتنهام

انتهت مباراة ميلان ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي مساء الثلاثاء بفوز الأول بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميلان ضد توتنهام

ونجح الميلان في إحراز هدف التقدم سريعًا عبر اللاعب إبراهيم دياز في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وواصل ميلان تألقه محاولًا إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتفوق ميلان الإيطالي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ميلان ضد توتنهام تراجع أداء ميلان مما مكن توتنهام من خلق فرص هجومية لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل تألق من الحارس الروماني سيبريان تاتاروسانو.

ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بفوز ميلان بهدف دون رد، ليتأجل حسم الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال، لمباراة العودة في إنجلترا حيث تُقام يوم 8 مارس المقبل في العاصمة الإنجليزية لندن.

مباريات الأربعاء في دوري الأبطال

وتُستكمل مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023 اليوم الأربعاء بإقامة مباراتين.

وسيلعب بوروسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي في ملعب سيجنال آيدونا بارك في ألمانيا في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , BEIN SPORTS HD 2 ENGLISH , BT SPORT 1 HD , ELEVEN SPORTS 2 HD PORTUGAL.