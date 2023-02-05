فوز مايوركا ضد الريال بهدف

انتهت، منذ قليل، مباراة ريال مايوركا ضد الريال، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بهزيمة المرينغي بهدف دون رد.

تقدم ريال مايوركا ضد الريال

وبدأت مباراة ريال مايوركا ضد الريال التي أُقيمت على ملعب “إيبيروستار” بشكل سريع من أصحاب الأرض، ومرر مافيو كرة، إلا أن حارس المرينغي أندري لونين أمسك الكرة عند الدقيقة الثامنة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا في التقدم عند الدقيقة 13 عن طريق هدف عكسي سجله قائد الريال ناتشو بالخطأ في مرماه، لتشتعل المباراة بحثًا عن تعديل النتيجة سريعًا.

واحتسب حكم مباراة ريال مايوركا ضد الريال ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة 32، لعبها داني سيبايوس، ولكنها لم تصل إلى أسينسيو، وسدد أنطونيو روديجر كرة قوية مرت بعيدًا عند الدقيقة 38.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الريال، وتلقى رودريجو كرة بينية، سددها بقوة عند الدقيقة 52، لترتطم بدفاع ريال مايوركا وتتحول إلى ركلة ركنية، واحتسب الحكم ركلة جزاء للمرينغي عند الدقيقة 57.

وسدد ماركو أسينسيو ركلة الجزاء، إلا أن حارس المرمى رايكوفيتش تصدى لها، وانطلق فينيسيوس جونيور بالكرة وأطلق تسديدة قوية، ولكن الحارس تصدى لها، وشتتها الدفاع عند الدقيقة 68.

واستمرت المحاولات من الفريقين، واعتمد المرينغي على تسديدات لاعبيه، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز ريال مايوركا ضد الريال بهدف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مايوركا رصيده إلى 28 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد الريال عند 45 نقطة في المركز الثاني.