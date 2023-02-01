فيا رياض تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس وتعزز الفخامة في تفاصيلها

تأتي منطقة “فيا رياض” كتجربة سعودية حصرية، تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإضافة فخمة، ووجهة راقية بمواصفات عالمية للباحثين عن الترفيه وقضاء أوقات رائعة.

وتحتوي فيا رياض على 15 مطعمًا ومقهى عالميًا فاخرًا، و23 متجرًا لعلامات تجارية عالمية، وأحد أشهر فنادق الـ 5 نجوم (سانت ريجس الرياض) بسعة 100 غرفة، و7 صالات سينما بمستوى عالمي، وذلك في تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس، وتحيي المكان، وتعزز الفخامة في تفاصيلها.

تجربة فوق الخيال

وتعد “فيا رياض” واحدة من المناطق الترفيهية التي تأخذ من الرياض مقرًا لها، بعد أن أعلن عنها في وقت سابق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، يجري تدشينها اليوم تحقيقًا لشعار “فوق الخيال”، وكحدث استثنائي يجسد واقعًا جديدًا أجمل من الخيال.

وتم تصميم منطقة “فيا رياض” على الطراز السلماني، الذي يتناغم مع الهوية المعمارية المحلية لمدينة الرياض، لتستقطب الملايين من المتنزهين والمتسوقين والباحثين عن الترفيه الراقي، إرضاءً لكل الأذواق من جميع الأعمار.

عنوان للرفاهية

وتعتبر “فيا رياض” منطقة مستدامة وعنوانًا للرفاهية، تعمل على مدار الساعة طوال العام، مرحبة بمحبي الأفلام والسينما، حيث جهزت المنطقة بسبع قاعات سينما فاخرة، وخاصة لأول مرة في الشرق الأوسط، توفر خيارات متنوعة، وترحب بالأسر والأفراد من داخل المملكة وخارجها.

وتضم “فيا رياض” فندق “سانت ريجس” العالمي لأول مرة في المملكة، بأسلوب عصري ومرافق راقية وخدمات استثنائية، يستمتع فيها الزائر بإقامة مليئة بالراحة والرفاهية، محاطة بالمناظر الطبيعية والمساكن الفاخرة، حيث يقدم خدمة 5 نجوم في العاصمة الرياض، تضم منتجعًا ومسبحًا وصالونات تجميل، وسبا، وخدمات أخرى توفر خيارات متنوعة.

ويمكن لزائر “فيا رياض” أن يستمتع بتجارب الطعام الرائعة في مزيج ساحر من المذاق الفرنسي والهندي والإيطالي والأمريكي والأرجنتيني والياباني وغيرها، بتناول أشهى الأطباق الفرنسية ومذاق المطبخ الهندي والمأكولات البحرية والطعام الإيطالي الرائع والأكل الكاليفورني المتميز، وما يشمله ذلك من طرق مبتكرة وفريدة لتحضير الطعام، وما يضاف من نكهات فاخرة، وما يقدم مستوى خدمات استثنائي.