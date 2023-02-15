فيديو جديد يوثق اهتزاز الأرض والسيارات أثناء زلزال تركيا

نشرت وسائل إعلام تركية فيديو من كاميرا مراقبة كانت توجد في محطة وقود بمدينة كهرمان مرعش، وقد وثقت لحظة وقوع الزلزال الكبير الذي أودى بحياة ما يزيد عن 40 ألف شخص في تركيا وسوريا منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن.

ويمكن رؤية اهتزاز الأرض والسيارات بقوة في الفيديو، وهرولة أصحاب السيارات وعمال المحطة في اتجاهات مختلفة، وبعد لحظات انهار مبنى سكني بجانب محطة الوقود وانتشر الغبار في المكان.

إنقاذ 12 شخصًا في تاسع يوم من الزلزال

وتم إنقاذ 12 شخصًا، اليوم الأربعاء، في تركيا، وذلك بعد مرور نحو 9 أيام من الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا، وقد قال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل، في مؤتمر صحفي: أنقذنا اليوم 12 شخصًا من تحت الأنقاض، وفرق الإنقاذ تواصل عملها.

ويُذكر أن زلزال شرق المتوسط يوصف بأنه متعدد الطوابق أي أنه ذو قوة تدميرية كبيرة، وقد وقعت هزتان كبيرتان متتاليتان، ما أدى إلى تضرر المباني في الزلزال الأول الذي استمر 75 ثانية فيما انهارت أو زادت الأضرار في الزلزال الثاني الذي دام 25 ثانية.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، أثر على منطقة جغرافية شاسعة شملت 10 ولايات يبلغ عدد سكانها نحو 13.5 مليون نسمة في وقت يبلغ فيه عدد سكان تركيا قرابة 86 مليون نسمة.

الزلزال الأسوأ بتاريخ تركيا

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده، ارتفع إلى خمسة وثلاثين ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر قتيلًا، ما يجعلها الكارثة الأكثر فتكًا منذ تأسيس البلاد قبل مائة عام.