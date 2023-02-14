فيروس ماربورغ الفتاك يثير قلق الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية إن غينيا الاستوائية أكدت أول تفشٍ لفيروس ماربورغ بها بعد وفاة ما لا يقل عن تسعة أشخاص في إقليم كي نتيم.

وأضافت المنظمة: المزيد من التحقيقات جارية، تم نشر فرق متقدمة في المناطق المتضررة لتتبع المخالطين والعزل وتقديم الرعاية الطبية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض

وكانت الاختبارات الأولية قد جاءت إيجابية للفيروس وتم إعادة تحليل العينات من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) وتأكيدها، وبذلك تكون هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اكتشاف ماربورغ في غرب إفريقيا، بعد تفشٍ صغير في غانا العام الماضي، وغينيا أيضًا في العام الذي يسبقه.

وترسل منظمة الصحة العالمية خبراء لدعم مسؤولي الصحة الغانيين وتعقب الاتصالات الوثيقة للضحايا، ويوصف الفيروس بأنه ابن عم الإيبولا القاتل.

أعراض فيروس ماربورغ

وتم وصف الفيروس شديد العدوى بأنه التهديد الوبائي الكبير التالي، ويصبح المرضى المصابون بالعدوى أشبه بالأشباح، وغالبًا ما تصبح وجوهًا بلا تعبير، وعادة ما يكون مصحوبًا بنزيف من فتحات متعددة، بما في ذلك الأنف واللثة والعينان والمهبل.

كما يعاني المرضى من الإسهال والحمى والغثيان والقيء.

معلومات عن فيروس ماربورغ

1- ينتمي فيروس ماربورغ إلى نفس عائلة إيبولا، وقد تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر إفريقيا بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا.

2- يبدأ تفشي الفيروس عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.

3- وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن العدوى تحدث من خلال ملامسة إفرازات الجسم المصاب وأنسجته، مشيرة إلى أنه عبارة عن حمى نزفية شديدة العدوى شبيهة بفيروس إيبولا.

4- تشمل أعراض الإصابة بالفيروس: الصداع وتقيؤ الدم وآلام العضلات، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة المصاب بالفيروس، وينزف بعض المرضى في وقت لاحق من خلال فتحات الجسم مثل العينين والأذنين.

5- لا يوجد حتى الآن دواء أو لقاح معتمد ضد فيروس ماربورغ، لكن معالجة الجفاف والرعاية الداعمة الأخرى يمكن أن تحسن فرص المريض في البقاء على قيد الحياة.

6- تُعد معدلات الوفاة للمصابين بالفيروس عالية ووصلت إلى 88 % في حالات التفشي السابقة، إلا أن منظمة الصحة العالمية قالت إن العدد يختلف، بناءً على السلالة وكيفية التعامل مع حالات الإصابة.