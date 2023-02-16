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امتداد للدعم الكبير والنهضة غير المسبوقة بالمملكة

فيصل بن بندر عن مشروع المربع: خصائص نوعية وتطوير لمستقبل العاصمة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٢ مساءً
فيصل بن بندر عن مشروع المربع: خصائص نوعية وتطوير لمستقبل العاصمة
المواطن - واس

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ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد -حفظه الله- اليوم, إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، التي تهدف إلى تطوير أكبر داون تاون حديث عالميًا في مدينة الرياض.

نهضة غير مسبوقة

وقال: “إن هذا المشروع امتداد للدعم الكبير والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها المملكة في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ومتابعة واهتمام سمو ولي العهد -حفظهما الله- حيث سيسهم هذا المشروع في تطوير مستقبل العاصمة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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معايير مستدامة

وأضاف سموه: “يأتي هذا المشروع بتصاميمه النوعية من خلال تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، وبنائه على طراز العمارة النجدية، وما يتضمنه من خصائص نوعية في تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة، وتجارب العيش الفريدة، بالإضافة إلى ما يضمه من متحف مبتكر وجامعة متخصصة، ومسرح ومناطق متعددة للعروض، ليشكل رمزًا حضاريًا عالميًا لمدينة الرياض، وامتداد للمشروعات العالمية التي تشهدها العاصمة، والتي ستسهم في تطوير المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية المحلية، وتمكين القطاع الخاص، ودعم جهود المملكة في التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.

وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.

أكبر داون تاون

ومن جهته، ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المربع الجديد -حفظه الله- اليوم, من إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، التي تهدف إلى تطوير أكبر داون تاون حديث عالميا في مدينة الرياض.

وقال: “إن ما تضمنه إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء امتداد للتنمية الكبرى التي تشهدها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- والدعم والمتابعة من قائد الرؤية سمو ولي العهد -أيده الله- ومحققًا للخطط المستقبلية والرؤى الإستراتيجية لتعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة” .

مكانة العاصمة

وأكد سموه أن هذا المشروع الفريد من نوعه سيعزز من مكانة العاصمة، وسيضيف معلمًا حضاريًا وعالميًا للرياض، وسيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمه من تصاميم فريدة، وتطبيق لمعايير الاستدامة، وتقنيات عالمية مبتكرة، واحتوائه على مشروعات مختلفة ومناطق جذب استثماري وثقافي وتعليمي وتقني فريدة، وسيكون له بالغ الأثر في تحقيق ما أعلنه سمو ولي العهد في جعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن ازدهاره ونماءه.

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