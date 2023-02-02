فيصل بن فرحان: العراق يلعب دورًا كبيرًا في استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارته، اليوم الخميس، لبغداد، عمق العلاقات مع العراق التي شهدت زخمًا كبيرًا مؤخرًا بفضل توجيهات القيادة في كلا البلدين.

تعميق العلاقات

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين: نعمل على تعميق تلك العلاقة بين البلدين والاستفادة من ذلك الزخم، والتنسيق الاقتصادي والتنموي، وأضاف: ندعم كل جهود الحكومة العراقية لتعزيز الازدهار والتنمية بالعراق من خلال تدعيم مجلس التنسيق المشترك الذي يعمل على تفعيل مشاريع كبيرة وهناك مجال واسع لتعظيم التعاون بين البلدين في مجالي القطاع الخاص والحكومي أيضًا.

وأشار إلى أن العراق يشهد تطوراً اقتصادياً كبيراً مما يخلق فرص كبيرة، ولا بد من الاستفادة من هذا التطور لكلا البلدين.

استقرار المنطقة

وشدد على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، حيث يأتي دور العراق في تعزيز هذا الاستقرار من خلال الحوار وتعزيز المصالح المشتركة.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي في بغداد، الذي قال بدوره إن هناك تعاون مكثف حول التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بخاصة في مجال الكهرباء.

التعاون الأمني

وأضاف وزير الخارجية العراقي: “هناك تنسيق مع المملكة في كل المجالات وزير، وكذلك التعاون الأمني مستمر مع المملكة ونعمل على تخفيف التوترات بالمنطقة”.

ووصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة العراقية، في وقت سابق اليوم الخميس، في زيارة رسمية بحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف.