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تم مناقشة تكثيف التعاون في القضايا الإقليمية والدولية

فيصل بن فرحان يبحث تعزيز التعاون مع وزيرة خارجية فرنسا

2023-02-02 الساعة 10:03
فيصل بن فرحان يبحث تعزيز التعاون مع وزيرة خارجية فرنسا
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

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القضايا الإقليمية والدولية

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين، كما تطرقا الجانبان إلى المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد الرويلي، ومن الجانب الفرنسي سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي.

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