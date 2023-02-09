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في نهائي مونديال الأندية

فيفا: معركة تكتيكية منتظرة بين دياز وأنشيلوتي

2023-02-09 الساعة 3:43
فيفا: معركة تكتيكية منتظرة بين دياز وأنشيلوتي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، وريال مدريد الإسباني مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نهائي كأس العالم للأندية.

فيفا يُعلق على مواجهة دياز وأنشيلوتي

وأكد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صعوبة مواجهة الهلال ضد ريال مدريد، في ظل القيادة الفنية المخضرمة لكل منهما، ورغبتهما في حصد الميدالية الذهبية.

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وعلق حساب كأس العالم فيفا، قائلًا: “الحسم سيكون في ملعب مولاي عبدالله.. الذهب في المتناول بين الهلال والريال، معركة تكتيكية منتظرة بين رامون دياز وكارلو أنشيلوتي في نهائي كأس العالم للأندية”.

دياز وأنشيلوتي
رامون وأنشيلوتي – المصدر @fifaworldcup_ar

الهلال وريال مدريد يتأهلان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة دياز مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، قبل أن يفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @fifaworldcup_ar

على الجانب الآخر، انطلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، حيث واجه الأهلي المصري، ونجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى النهائي.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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