فيفا: معركة تكتيكية منتظرة بين دياز وأنشيلوتي

تترقب الجماهير مباراة الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، وريال مدريد الإسباني مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نهائي كأس العالم للأندية.

فيفا يُعلق على مواجهة دياز وأنشيلوتي

وأكد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صعوبة مواجهة الهلال ضد ريال مدريد، في ظل القيادة الفنية المخضرمة لكل منهما، ورغبتهما في حصد الميدالية الذهبية.

وعلق حساب كأس العالم فيفا، قائلًا: “الحسم سيكون في ملعب مولاي عبدالله.. الذهب في المتناول بين الهلال والريال، معركة تكتيكية منتظرة بين رامون دياز وكارلو أنشيلوتي في نهائي كأس العالم للأندية”.

الهلال وريال مدريد يتأهلان

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة دياز مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، قبل أن يفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

على الجانب الآخر، انطلق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي، حيث واجه الأهلي المصري، ونجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى النهائي.