فيليكس: لم أتفاجأ بانتقال رونالدو إلى النصر

أكد نجم فريق تشيلسي، جواو فيليكس أنه تفاجأ بوجود نجم النصر، كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء منتخب البرتغال في كأس العالم 2022.

فيليكس يتحدث عن رونالدو بالمونديال

وقال فيليكس خلال تصريحاته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “لقد فوجئنا بوجود رونالدو بديلاً في المونديال، لأن رؤية كريستيانو على مقاعد البدلاء ليس شيئًا معتادًا”.

وتابع: “هذا قرار المدرب.. إنه من يتخذ القرارات، وكان رد فعل كريستيانو جيدًا حقًا، لأننا كنا جميعًا نعمل في نفس الاتجاه داخل المنتخب لصنع ردود فعل إيجابية”.

وأضاف: “كان رد فعل كريستيانو جيدًا حقًا بالنسبة لنا، لأنه سعى لمنح الثقة للفريق، وتوضيح أننا جميعًا نعمل معًا، لذلك استمر في تقديم المساعدة الحقيقية بكل الطرق”.

تجربة كريستيانو في النصر

وتحدث فيليكس عن تجربة كريستيانو الجديدة، قائلًا: “لم أتفاجأ بانتقال رونالدو إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي، لأنه لم يبق له شيء يفوز به في أوروبا”.

واختتم نجم فريق تشيلسي تصريحاته قائلًا: “لقد كتب اسمه في التاريخ، والآن سيكتب اسمه في كتب التاريخ بالسعودية.. وأتمنى له كل التوفيق”.