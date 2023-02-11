فينسيوس جونيور يسجل خامس أهداف ريال مدريد

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عزز البرازيلي فينسيوس جونيور من تقدم ريال مدريد بتسجيله الهدف الخامس في شباك الهلال في نهائي كأس العالم للأندية.
د69' الهدف الخامس لـ #ريال_مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور
الهلال 2 × 5 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/TtP65GQH5fقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وبعد عمل جماعي مشترك بين جونيور وسيبايوس، سجل الأول الهدف الخامس لـ الريال بالدقيقة السبعين.