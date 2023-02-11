فينسيوس جونيور يسجل خامس أهداف ريال مدريد

عزز البرازيلي فينسيوس جونيور من تقدم ريال مدريد بتسجيله الهدف الخامس في شباك الهلال في نهائي كأس العالم للأندية.

وبعد عمل جماعي مشترك بين جونيور وسيبايوس، سجل الأول الهدف الخامس لـ الريال بالدقيقة السبعين.