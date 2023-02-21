فينسيوس جونيور يُسجل هدفين لـ ريال مدريد خلال 15 دقيقة

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نجح النجم البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، في إحراز هدفين خلال ربع ساعة في شباك ليفربول الإنجليزي.
خطأ فادح من أليسون يمنح ريال مدريد التعادل#ليفربول_ريال_مدريد #دوري_ابطال_اوربا #دوري_الابطال pic.twitter.com/lRVzLBwpBGقد يهمّك أيضاً
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2023
وكان جونيور استغل خطأ في تمركز مواطنه الحارس أليسون بيكر ليسدد الكرة بقوة على يسار حارس ليفربول معلنًا تسجيل الريال للهدف الأول، في الدقيقة الـ21.
ثم بعدها قبل جونيور هدية مواطنه أليسون بيكر ليسجل الهدف الثاني للريال بعد خطأ في التشتيت من حارس ليفربول بالدقيقة الـ36.