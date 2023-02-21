فينسيوس جونيور يُسجل هدفين لـ ريال مدريد خلال 15 دقيقة

نجح النجم البرازيلي فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، في إحراز هدفين خلال ربع ساعة في شباك ليفربول الإنجليزي.

وكان جونيور استغل خطأ في تمركز مواطنه الحارس أليسون بيكر ليسدد الكرة بقوة على يسار حارس ليفربول معلنًا تسجيل الريال للهدف الأول، في الدقيقة الـ21.

ثم بعدها قبل جونيور هدية مواطنه أليسون بيكر ليسجل الهدف الثاني للريال بعد خطأ في التشتيت من حارس ليفربول بالدقيقة الـ36.