فييتو يضيف ثالث أهداف الهلال

نجح الأرجنتيني لوسيانو فييتو في تقليص الفارق لـ الهلال بإحرازه الهدف الثالث للأزرق في شباك ريال مدريد.

وتمكن فييتو من تقليص الفارق بعد أن تلقى الكرة من البرازيلي ميشايل ليضع الكرة في المرمى الخالي بالدقيقة الـ80.