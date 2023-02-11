فييتو يضيف ثالث أهداف الهلال

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نجح الأرجنتيني لوسيانو فييتو في تقليص الفارق لـ الهلال بإحرازه الهدف الثالث للأزرق في شباك ريال مدريد.
د78' ميشائيل يصنع.. فييتو يضيف الثالث⚽👏🏻
الهلال 3 × 5 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/OKfjY8naHpقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وتمكن فييتو من تقليص الفارق بعد أن تلقى الكرة من البرازيلي ميشايل ليضع الكرة في المرمى الخالي بالدقيقة الـ80.