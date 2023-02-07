فييتو يقرب الهلال من نهائي مونديال الأندية بثالث الأهداف

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نجح النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو في إحراز ثالث أهداف الهلال في الدقيقة الـ70 في شباك نادي فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
فييتو والهدف الثالث 🔥⚽️#فلامنغو_الهلال
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/UmuanBuRFEقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 7, 2023
وتلقى فييتو تمريرة ساحرة من سالم الدوسري نجم المباراة الأول، ليسددها بقوة لترتطم بالعارضة معلنًا تفوق الأزرق بثلاثية مقابل هدف.