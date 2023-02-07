فييتو يقرب الهلال من نهائي مونديال الأندية بثالث الأهداف

نجح النجم الأرجنتيني لوسيانو فييتو في إحراز ثالث أهداف الهلال في الدقيقة الـ70 في شباك نادي فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتلقى فييتو تمريرة ساحرة من سالم الدوسري نجم المباراة الأول، ليسددها بقوة لترتطم بالعارضة معلنًا تفوق الأزرق بثلاثية مقابل هدف.