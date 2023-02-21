قائد فاغنر يتهم الجيش الروسي بالخيانة

قال قائد مجموعة فاغنر الروسية، يفغيني بريغوجين، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع تحاول حرمانهم من الذخائر خلال معارك حرب أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد خيانة.

وأضاف قائد فاغنر: وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان يحاولان تدمير مجموعتنا، متابعًا: يحاولان تدمير المجموعة التي تضم مقاتلين يشاركون في المعارك الجارية في أوكرانيا.

واتهم رئيس المجموعة المسؤولين الروسيين بحرمان مقاتليه من الذخيرة، قائلًا إن ذلك يرتقي للخيانة على حد تعبيره.

أهمية فاغنر في معركة باخموت

وتقود مجموعة فاغنر الهجوم على باخموت منذ الصيف وسيطرت أخيرًا على سلسلة من البلدات القريبة في محاولة لتطويق المدينة، كما دُمرت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، إلى حد كبير خلال القتال المتواصل الذي خلف خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين.

ورغم أن أهميتها الاستراتيجية موضع تباين، باتت المدينة رمزًا للصراع بين موسكو وكييف للسيطرة على هذه المنطقة الصناعية في شرق البلاد.

وتضم فاغنر في صفوفها أفرادًا متقاعدين من القوات المسلحة الروسية، وتضطلع بحماية عدة شركات في دول بها نزاعات، كما تنسب لها عمليات في بلدان مختلفة.

الجيش السري لبوتين

وتتحرك فاغنر بدعم مباشر من الحكومة الروسية، لدرجة أن البعض وصفها بـ الجيش السري للرئيس فلاديمير بوتين، وتقدر تحقيقات صحفية روسية عدد المنضمين لـ فاغنر بما يتراوح بين 3500 و5 آلاف مقاتل، بعضهم ذوو أصول من دول الاتحاد السوفيتي السابق القريبة من روسيا.

اعتبر مراقبون أن الشركة العسكرية الروسية الخاصة بمثابة ذراع غير رسمية لموسكو، من أجل ترسيخ تواجدها في المناطق التي ترغب في مد نفوذها إليها.