قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، مع بلاغ بشأن قائد مركبة تعمد السير عكس الاتجاه في الرياض.

عكس الاتجاه

وقال مقدم البلاغ، عبر تويتر: إن قائد المركبة سار عكس الاتجاه في حي إشبيلية بالرياض، موضحًا أن شارع القلعة شهد حوادث بسبب مثل هذه التصرفات.

وتفاعلت الإدارة العامة للمرور مع البلاغ وأكدت رفع ملاحظات صاحبه إلى القسم المختص.