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قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، مع بلاغ بشأن قائد مركبة تعمد السير عكس الاتجاه في الرياض.

عكس الاتجاه

وقال مقدم البلاغ، عبر تويتر: إن قائد المركبة سار عكس الاتجاه في حي إشبيلية بالرياض، موضحًا أن شارع القلعة شهد حوادث بسبب مثل هذه التصرفات.

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وتفاعلت الإدارة العامة للمرور مع البلاغ وأكدت رفع ملاحظات صاحبه إلى القسم المختص.

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