قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل وظائف شاغرة بفروع شركة الرقيب وزير العدل: الحياد والتجرد والموضوعية من أهم صفات القانوني المملكة أول من قدمت المساعدات لمنكوبي سوريا وظائف فنية شاغرة في مجموعة التركي رصد كوكبي الزهرة والمشتري في سماء السعودية التجارة تدعو المنشآت لإصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس إلكترونيًا طفل سوري يتطوع مُترجمًا لفريق الإغاثة السعودي في تركيا إعلان نتائج القبول النهائي على وظائف الأمن الدبلوماسي إطلاق منتج الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام
تفاعلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، مع بلاغ بشأن قائد مركبة تعمد السير عكس الاتجاه في الرياض.
وقال مقدم البلاغ، عبر تويتر: إن قائد المركبة سار عكس الاتجاه في حي إشبيلية بالرياض، موضحًا أن شارع القلعة شهد حوادث بسبب مثل هذه التصرفات.
وتفاعلت الإدارة العامة للمرور مع البلاغ وأكدت رفع ملاحظات صاحبه إلى القسم المختص.