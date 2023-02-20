قائد مركبة يمارس التفحيط في حفر الباطن مدرب الشباب عن مواجهة الهلال: سعداء بالتأهل ولا يهم من يكون خصمنا طالب عمره 76 عامًا ينال الدكتوراه بعد نصف قرن لحظة اعتداء أحد منسوبي الهلال السوداني على حارس الأهلي المصري مشهد مبهر للطفل حاتم بائع الفقع الأمين فؤاد أنور: هذا الأمر قد يؤدي لخلل في الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني توجيه بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة تنبيه من الأرصاد لأهالي العاصمة المقدسة وبحرة: عوالق ترابية حتى الـ9 صباحًا
تلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا بشأن قائد مركبة مارس التفحيط بها على أحد الطرق في حفر الباطن.
السلام عليكم #المرور_السعودي
نامل من سعادتكم اتخاذ اللازم تفحيطقد يهمّك أيضاً
وتهور وتعريض الارواح والممتلكات للخطر على مرأى ومسمع من الجميع.
الذيبيه_حفرالباطن@eMoroor @security_gov @MOISaudiArabia @Dashcamksa1 pic.twitter.com/sCuFN1bLcD
— " (@nasr383864202) February 19, 2023
وقال مقدم البلاغ، عبر تويتر: إن قائد المركبة قام بالتفحيط وعرض الأرواح والممتلكات للخطر على مرأى ومسمع من الجميع.
من جانبها، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع البلاغ الموثق بالفيديو، وأكدت أنه سيتم التواصل مع صاحبه عبر الرسائل الخاصة.
في وقت سابق، أعاد المرور نشر عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقًا للمادة التاسعة والستين.
وأوضح أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية 20 ألف ريال، وتتضاعف العقوبات في المرة الثانية إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.
أما في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وأشار إلى أنه يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.