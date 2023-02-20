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عرض الأرواح والممتلكات للخطر

قائد مركبة يمارس التفحيط في حفر الباطن

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
قائد مركبة يمارس التفحيط في حفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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تلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا بشأن قائد مركبة مارس التفحيط بها على أحد الطرق في حفر الباطن.

عرض الأرواح والممتلكات للخطر

وقال مقدم البلاغ، عبر تويتر: إن قائد المركبة قام بالتفحيط وعرض الأرواح والممتلكات للخطر على مرأى ومسمع من الجميع.

من جانبها، تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع البلاغ الموثق بالفيديو، وأكدت أنه سيتم التواصل مع صاحبه عبر الرسائل الخاصة.

عقوبة التفحيط

في وقت سابق، أعاد المرور نشر عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقًا للمادة التاسعة والستين.

وأوضح أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة مالية 20 ألف ريال، وتتضاعف العقوبات في المرة الثانية إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

أما في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وأشار إلى أنه يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.

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