Icon

أنطونيو يُحفز لاعبي الاتفاق ويبدأ الاستعداد للرائد Icon أسباب تغير لون مياه البحر المتوسط في الإسكندرية Icon الزعاق: أغلب النجوم غير موجودة في الحقيقة Icon تحديث جديد لسناب شات لحل مشكلة اختفاء المشاهدات من الستوري Icon قائمة المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا 2023 Icon جانتس يحمل نتنياهو المسؤولية عن إشعال الأوضاع بالقرى الفلسطينية Icon احتراق البخور شديد السمية يشبه مواد التبغ والسجائر Icon وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله Icon أكثر من 23 مبادرة نسائية خلال رمضان في الحرمين الشريفين Icon وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
يتواجد في المجموعة الرابعة

قائمة المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا 2023

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
قائمة المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المدير الفني صالح المحمدي، عن قائمة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، المشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2023 التي تُقم خلال الفترة من 1 حتى 18 مارس.

23 لاعبًا في قائمة الأخضر

ووصلت بعثة المنتخب السعودي للشباب إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا 2023، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم؛ قرغيزستان، الصين واليابان.

المنتخب السعودي للشباب
جانب من وصول المنتخب – المصدر @SaudiNT

وضمت قائمة الأخضر الشاب 23 لاعبًا، وهم؛ أسامة المرمش، تركي بالجوش، مهند اليحيى، مبارك الراجح، أحمد الجليدان، محمد برناوي، محمد الدوسري، محمد سليمان، خالد العسيري، سالم النجدي ووليد عياش.

المنتخب السعودي للشباب
جانب من وصول المنتخب – المصدر @SaudiNT

كما يتواجد كل من؛ فيصل الصبياني، صهيب الزيد، عبدالله الزيد، مصعب الجوير، مروان الصحفي، عبدالعزيز العليوة، محمد المري، ياسين الزبيدي، فيصل عبدالواحد، يزيد جوشان، مشاري النمر وعبدالله رديف.

المنتخب السعودي للشباب
قائمة المنتخب – المصدر @SaudiNT

مشوار المنتخب السعودي

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب السعودي للشباب مشواره في كأس آسيا بمواجهة منتخب قرغيزستان يوم الجمعة 3 مارس، ثم يلعب ضد الصين واليابان يومي 6 و9 من الشهر نفسه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”
السعودية اليوم

أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك...

السعودية اليوم
لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة
العالم

لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات...

العالم
الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق بحجم فريقهم
الرياضة

الزهراني: الروح الانهزامية لجماهير الهلال لا تليق...

الرياضة
بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص يحتفي بذكرى يوم التأسيس
السعودية اليوم

بين عبق الماضي وأصالة التاريخ.. تعليم النماص...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
السوق

الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة...

السوق
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
السوق

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

السوق
90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب
السعودية اليوم

90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق...

السعودية اليوم