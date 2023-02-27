قائمة المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا 2023

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أعلن المدير الفني صالح المحمدي، عن قائمة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، المشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2023 التي تُقم خلال الفترة من 1 حتى 18 مارس.
ووصلت بعثة المنتخب السعودي للشباب إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا 2023، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم؛ قرغيزستان، الصين واليابان.
وضمت قائمة الأخضر الشاب 23 لاعبًا، وهم؛ أسامة المرمش، تركي بالجوش، مهند اليحيى، مبارك الراجح، أحمد الجليدان، محمد برناوي، محمد الدوسري، محمد سليمان، خالد العسيري، سالم النجدي ووليد عياش.
كما يتواجد كل من؛ فيصل الصبياني، صهيب الزيد، عبدالله الزيد، مصعب الجوير، مروان الصحفي، عبدالعزيز العليوة، محمد المري، ياسين الزبيدي، فيصل عبدالواحد، يزيد جوشان، مشاري النمر وعبدالله رديف.
ومن المقرر أن يفتتح المنتخب السعودي للشباب مشواره في كأس آسيا بمواجهة منتخب قرغيزستان يوم الجمعة 3 مارس، ثم يلعب ضد الصين واليابان يومي 6 و9 من الشهر نفسه.