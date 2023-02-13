Icon

وزير الإسكان يرد على سؤال “المواطن” بشأن استفادة الأسر الضمانية من القروض العقارية Icon الحضور الجماهيري بدوري روشن يتجاوز المليون مشجع Icon الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني Icon رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز Icon رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق Icon لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا Icon الاتحاد في اختبار صعب ضد الاتفاق Icon لقطات مذهلة لدخول كويكب المجال الجوي للأرض Icon المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
حاولت التهرب من الاعتراف بارتكابها للجريمة

قاتلة المبتعث وليد الغريبي تمثُل أمام المحكمة اليوم

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
قاتلة المبتعث وليد الغريبي تمثُل أمام المحكمة اليوم
المواطن- فريق التحرير

من المقرر أن تمثل المتهمة بقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي، أمام المحكمة الأمريكية في مدينة فيلادلفيا، اليوم الاثنين، وذلك بعد أن تم تحديد الموعد الأسبوع الماضي.

الشرطة تملك جميع الأدلة

وحاولت المتهمة نيكول ماري روجرز، 19 عامًا، التهرب من الاعتراف بارتكابها للجريمة؛ لكن في المقابل، كانت الشرطة الأمريكية قد أكدت أنها تملك كل الأدلة التي تُدينها.

قد يهمّك أيضاً
Img

موسى ماريجا يُقلص الفارق لـ الهلال

Img

تدشين مركز القدرات التصنيعية لتبني التقنيات الناشئة

وكان أحد الأدلة التي تحدثت عنها الشرطة في إدانة ماري، هو استخدام الجانية لبطاقة المجني عليه.

قاتلة المبتعث وليد الغريبي تمثُل أمام المحكمة اليوم

رفض الكفالة

ورفضت المحكمة الإفراج عنها بكفالة وحكمت بأن تظل رهن الاحتجاز حتى موعد محاكمتها والذي تقرر اليوم الاثنين 13 فبراير.

ووقع مقتل الغريبي في 23 يناير داخل منزل في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أمريكية، حيث طعنته عدة مرات بعد أن استدرجته لمساعدتها، ثم سرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل الفرار من موقع الجريمة.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام فإن ماري طلبت من الغريبي مساعدتها في نقل بعض متعلقاتها التي لا تستطيع حملها إلى شقتها، ثم هاجمته عند دخول منزلها وتركت جسده ملقى في الحمام بعد توجيه طعنات متعددة في رقبته.

ووجهت إلى المتهمة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة وعدة تهم أخرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards
الرياضة

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...
السعودية اليوم

رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...
العالم

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...

العالم
كلب يعض فنانة مصرية بالشارع
مشاهير

كلب يعض فنانة مصرية بالشارع

مشاهير
حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...

السعودية اليوم
ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...

السعودية اليوم