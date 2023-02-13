قاتلة المبتعث وليد الغريبي تمثُل أمام المحكمة اليوم

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من المقرر أن تمثل المتهمة بقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي، أمام المحكمة الأمريكية في مدينة فيلادلفيا، اليوم الاثنين، وذلك بعد أن تم تحديد الموعد الأسبوع الماضي.
وحاولت المتهمة نيكول ماري روجرز، 19 عامًا، التهرب من الاعتراف بارتكابها للجريمة؛ لكن في المقابل، كانت الشرطة الأمريكية قد أكدت أنها تملك كل الأدلة التي تُدينها.
وكان أحد الأدلة التي تحدثت عنها الشرطة في إدانة ماري، هو استخدام الجانية لبطاقة المجني عليه.
ورفضت المحكمة الإفراج عنها بكفالة وحكمت بأن تظل رهن الاحتجاز حتى موعد محاكمتها والذي تقرر اليوم الاثنين 13 فبراير.
ووقع مقتل الغريبي في 23 يناير داخل منزل في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أمريكية، حيث طعنته عدة مرات بعد أن استدرجته لمساعدتها، ثم سرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل الفرار من موقع الجريمة.
وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام فإن ماري طلبت من الغريبي مساعدتها في نقل بعض متعلقاتها التي لا تستطيع حملها إلى شقتها، ثم هاجمته عند دخول منزلها وتركت جسده ملقى في الحمام بعد توجيه طعنات متعددة في رقبته.
ووجهت إلى المتهمة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة وعدة تهم أخرى.
عبدالرحمن
تم تاجيل محاكمتها الى الاسبوع القادم يعني بتدخل الواسطه عليهم من الله مايستحقون