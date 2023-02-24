قاذفات القنابل B52 الأمريكية تحلق بالقرب من روسيا

أبان مقطع فيديو متداول، لقطات لعدد من قاذفات القنابل المدمرة B52 التابعة للولايات المتحدة، بالقرب من روسيا.

بالقرب من سان بطرسبرج الروسية

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد القاذفات المدمرة على بعد 320 كم فقط من مدينة “سان بطرسبرج” الروسية.

وأظهر مقطع الفيديو، القاذفات الأمريكية حيث كانت تحلق فوق مدينة تالين في أستونيا.

عقوبات جديدة على روسيا

وأعلن البيت الأبيض، الخميس، أن واشنطن ستفرض على روسيا عقوبات جديدة واسعة النطاق.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية، أن العقوبات الجديدة ضد روسيا ستشمل قطاعات البنوك والدفاع والتكنولوجيا.

وأوضحت أن أمريكا ستعلن غدًا عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن بايدن سيجتمع غدًا عبر الفيديو مع قادة مجموعة السبع لبحث الحرب في أوكرانيا.