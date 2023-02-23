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بعد شكوى الهلال ضده

قانوني: الاستئناف سوف يلغي غرامة تاليسكا!

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٥ مساءً
قانوني: الاستئناف سوف يلغي غرامة تاليسكا!
المواطن - فريق التحرير

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طمأن أحمد الأمير، القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الجماهير النصراوية بشأن الغرامة التي تم توقيعها على النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

تعليق الأمير على العقوبة

وفور الإعلان عن عقوبة النجم البرازيلي، أعاد الأمير نشر تغريدة سابقة له عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، والتي جاء فيها: “تاليسكا العب قرير العين؛ بقوة النظام ونصوصه!”.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

وكتب الأمير في تغريدة أخرى: “العب قرير العين يا تاليسكا!.. يقولك إيقاف سنة، القرار قابل للاستئناف وإذا تم استئنافه سوف تلغى الغرامة المالية بسبب عدم استيفاء الشكوى من الأساس للاشتراطات الشكلية!”.

وأوضح الأمير من قبل أن شكوى الهلال سقطت بالتقادم، وفقًا للوائح لجنة الانضباط التي تنص على أن الشكاوى تسقط بعد مرور 90 يومًا، مؤكدًا أن قضية النجم البرازيلي مر عليه أكثر من هذا الوقت، وبالتالي يجب رفضها من الناحية الشكلية.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC

الانضباط تُغرم تاليسكا

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تغريم تاليسكا 60 ألف ريال، بعد شكوى الهلال بشأن قيامه بالإساءة الإعلامية تجاه الأزرق عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.

كما قررت اللجنة، إيقاف مترجم نادي النصر، مكرم منصوري لمدة 5 مباريات رسمية، وتغريمه 50 ألف ريال، لإخلاله بسرية جلسة الاستماع مع اللاعب البرازيلي، حيث تم ضبطه وهو يقوم بتسجيلها من خلال الهاتف الخاص به.

تاليسكا
النجم البرازيلي – المصدر @AlNassrFC
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