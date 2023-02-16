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حصاد اليوم
بعد حديث اللاعب البرازيلي المثير للجدل بفيلم وثائقي عن الهلال

قانوني: سبب يجعل شكوى الهلال ضد تاليسكا بلا أي فائدة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ صباحاً
قانوني: سبب يجعل شكوى الهلال ضد تاليسكا بلا أي فائدة
المواطن - فريق التحرير

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فجر القانوني الرياضي أيمن الرفاعي مفاجأة مُدوية وذلك حول عدم جدوى شكوى نادي الهلال ضد اللاعب البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر بعد تصريحاته الأخيرة التي تسبب في إثارة الجدل.

وتحدث الرفاعي في برنامج “في المرمى” على قناة العربية قائلًا: “مخالفة تاليسكا سقطت بالتقادم لأن الأمر حدث خارج الملعب وكان الفيلم الوثائقي منذ 6 أشهر، المخالفة سقطت بالتقادم ولا يمكن النظر فيها”.

وفي نفس السياق، تحدث القانوني خالد المحمادي في تصريحات إعلامية عبر قناة 24 الرياضية قائلًا: “لو قال اللاعب في الفيديو إن الهلال لا يفوز إلا بالحكام، فسيكون هذا التصريح فيه إساءة وتجريح للجنة الحكام، يكون الإجراء تقديريًّا للجنة الانضباط بشأن العقوبة التي سيتم اتخاذها ضد اللاعب، ولكن لو قال تاليسكا: إن الهلال يستفيد من أخطاء الحكام، هنا لا يوجد مشكلة لأنه لم يتهم الحكام ولكن تحدث عن استفادة الهلال من الأخطاء”.

تاليسكا وكريستيانو رونالدو

ماذا قال تاليسكا ؟

وبالتالي فإن شرط نجاة نجم نادي النصر من العقوبة هو أنه قد يكون تفادى الإساءة للجنة الحكام وأنه تحدث فقط عن استفادة نادي الهلال من الأخطاء التحكيمية.

وكان الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه نجم نادي النصر بعنوان “الفوز أو الفوز” وكان يُعرض عبر إحدى المنصات والتطبيقات الموجودة على الإنترنت منذ 10 أشهر، وذكرت تقارير أن اللاعب البرازيلي لم يُعطِ الإذن لإدارة النصر من أجل بث هذا الفيلم الوثائقي.

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