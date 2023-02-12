Icon

كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية تعلن موعد القبول في برامج التجسير Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon 26 مليون شخص حصيلة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا Icon ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام Icon قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت Icon أمطار وسحب رعدية وتساقط الثلوج وصقيع على 8 مناطق Icon نجوم ريال مدريد يحتفلون بخامس ألقابهم في كأس العالم للأندية Icon الهلال يحتفل بوصافة كأس العالم للأندية في بوليفارد رياض سيتي اليوم Icon جانب من تتويج الهلال بالميدالية الفضية في كأس العالم للأندية Icon لقطات من تتويج النصر بـ الدوري السعودي للسيدات في نسخته الأولى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للثورة

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ صباحاً
قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن قراصنة معلوماتية يدعمون حركة الاحتجاج في إيران، أنهم قطعوا بث التلفزيون الحكومي عبر الإنترنت لخطاب الرئيس إبراهيم رئيسي في الذكرى الرابعة والأربعين للثورة في 1979.

وقف بث الخطاب

ونشرت مجموعة عدالة علي عبر تويتر مقطع فيديو يظهر وقف بث الخطاب واستبداله بمقطع مصور يدعو الإيرانيين إلى سحب أموالهم من بنوك النظام “الفاسدة” والنزول إلى الشارع الأسبوع المقبل.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات لبكاء الشيف بوراك واستغاثته لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا

Img

في وداع فقيد العمل الخيري.. عوض الغامدي

وحمل المقطع شعارات “الموت لخامنئي” و”الموت للثورة الإسلامية” و”الموت للجمهورية الإسلامية”.

قرصنة التلفزيون

وأضافت المجموعة، التي تقوم بثاني عملية قرصنة للتلفزيون الحكومي دعماً لحركة الاحتجاج إثر وفاة مهسا أميني: “اتصل بنا العديد من المواطنين وطلبوا منا نشر الدعوة للتظاهرات في 16 فبراير”.

وفي أكتوبر الماضي أوقفت عدالة علي، البث المباشر على التلفزيون الإيراني للقاء بين المرشد علي خامنئي ومسؤولين لتظهر على الشاشة عبارة “أيديكم ملطخة بدماء شبابنا”.

احتجاجات إيران

وتشهد إيران حركة احتجاج منذ وفاة مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً في 16 سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران من قبل شرطة الأخلاق، التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس في البلاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...
حصاد اليوم

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض
العالم

واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض

العالم
وظائف شاغرة في شركة Halliburton
وظائف

وظائف شاغرة في شركة Halliburton

وظائف
لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية
العالم

لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية

العالم
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...
غرائب

مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...

غرائب
الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي
العالم

الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc

وظائف