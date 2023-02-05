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توفيت بعد إصابتها بجروح خطيرة

قرش يلتهم فتاة أثناء السباحة مع دلافين

2023-02-05 الساعة 9:04
قرش يلتهم فتاة أثناء السباحة مع دلافين
المواطن - فريق التحرير

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توفيت فتاة، تبلغ من العمر 16 عاماً، بعد أن نهشتها سمكة قرش في نهر في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية.

انتشال الفتاة

وقالت الشرطة إنه تم استدعاؤها إلى مكان الهجوم أمس السبت في نحو الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش بالقرب من جسر مرور في نهر سوان في منطقة ميناء فريمانتل في بيرث.

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وقالت الشرطة في بيان إنه تم انتشال الفتاة من الماء بإصابات خطيرة وتوفيت في مكان الحادث.

السباحة مع الدلافين

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم الأحد، أن الضحية قفزت من دراجة مائية للسباحة مع مجموعة من الدلافين في النهر عندما وقع هجوم سمكة القرش.

ووقع آخر هجوم قاتل لأسماك القرش في مياه ولاية أستراليا الغربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عندما لقي رجل يبلغ من العمر 57 عامًا حتفه على يد سمكة قرش بيضاء كبيرة في شاطئ بورت في بيرث.

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