قصة انتشال 16 رضيعًا من حطام الزلزال لطائرة أردوغان الرئاسية

ما زالت قصص ضحايا زلزال تركيا المدمر تتصدر المشهد العالمي، حيث تعاطف العالم مع قصص مروعة لانتشال جثث وأحياء من تحت الركام.

قصة موجعة

وتروي صورة دافئة، قصة جديدة موجعة لـ 16 رضيعًا تم انتشالهم من أنقاض الزلزال التركي، بعدما فقدوا أمهاتهم تحت الركام، ومن ثم نقلهم جوًا عبر طائرة أردوغان الرئاسية إلى بر الأمان في العاصمة أنقرة، في أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين بلغت قوتهما 7.8 و 7.5 درجة في جنوب شرق تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي.

ونقلت الطائرة الرئاسية الأطفال الستة عشر من مدينة كهرمان مرعش المنكوبة، إلى أنقرة، وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن الأطفال الستة عشر جميعهم في حالة جيدة ويتم توفير الرعاية لهم الآن في مستشفى مدينة إتليك.

الطائرة الرئاسية

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم وضع الطائرة في وضع الاستعداد لاستخدامها في الأنشطة المتعلقة بأعمال الإغاثة، بما في ذلك نقل الفرق الطبية والمساعدات إلى مناطق البلاد. كما يتم استخدام الطائرة لنقل المصابين بجروح خطيرة إلى أنقرة لتلقي العلاج.

وتم العثور على جميع الأطفال الرضع بمفردهم في مناطق الزلزال حيث تم انتشال بعضهم والبعض الآخر كانوا في المستشفيات يتلقون العلاج ولم تتمكن السلطات من العثور على ذويهم، لذلك تم نقلهم من خلال أمهات بالتبني عينتهم وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لنقلهم عبر الطائرة التي هبطت في مطار إيسنبوغا.

نقلهم لدور الرعاية

وتُظهر الصور المفعمة بالحيوية الأطفال الرضع في أحضان رجال الإنقاذ على متن الطائرة، ملفوفين في بطانيات وسط موجة برد قارسة تجتاح البلاد.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم نقل الأطفال إلى دور الرعاية التابعة لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية. وفي سياق متصل، زارت زوجة الرئيس التركي، أمينة أردوغان، الأطفال بعد نقلهم إلى مستشفى مدينة إتليك، أمس الأربعاء.

حصيلة مفزعة

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن أكثر من 60 زلزالًا وتوابع ارتدادية هزت تركيا وسوريا خلال الأيام الماضية. وتوقعت مؤسسة ألمانية لتقدير مخاطر الكوارث، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال، فيما أشارت التقديرات اليوم الخميس إلى أن ارتفاع حصيلة الضحايا لأكثر من 16 ألف شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

وتوقعت مؤسسة risklayer أن تتراوح الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال بين 16 ألفًا و560 قتيلاً و83 ألفًا و470 قتيلاً، مبينة أن أكثر من 34 ألف ضحية ستسجل في تركيا وأكثر من 10 آلاف في سوريا.

رائحة الجثث ونشرت صحيفة الغارديان تقريرًا، اليوم، قالت فيه إن الأمل في العثور على المزيد من الناجين بدأ يتضاءل.

ونقلت الصحيفة عن عمال الإنقاذ في مدينة كهرمان مرعش قولهم إنهم يشمون رائحة الجثث خلال حفرهم وسط أكوام الأنقاض بعدما دمر الزلزال وهزات ارتدادية العديد من المباني في المدينة.