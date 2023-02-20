قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني توجيه بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة تنبيه من الأرصاد لأهالي العاصمة المقدسة وبحرة: عوالق ترابية حتى الـ9 صباحًا إيفر بانيجا رجل مباراة الشباب وناساف دعم منصات التبرع غير الرسمية يعرض الشخص للمساءلة القانونية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنجلاديش جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس فرصة استثمارية في تربية الأغنام بالرياض ظهور 10 ملايين وظيفة جديدة في القريب العاجل
تناقل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدًا غريبًا أثناء انتشال التركي ضياء سونر توجتكين (60) عامًا ونجله (25) بولاية أديامان التركية، حيث خرج الأب من تحت الأنقاض وفي فمه سيجارة.
وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، كان ضياء توجتكين يسهر أمام شاشة التلفزيون حتى ساعة متأخرة من الليل في منزله، بينما توضأت زوجته استعدادًا لصلاة الفجر، فجر يوم الزلزال 6 فبراير، وفجأة سمع الجميع صرخة تقول: “هناك زلزال”؛ ليتحول فجأة السكون إلى صخب كبير.
حاولت زوجته وابنتها الخروج إلى الصالة من غرفهما للاحتماء من الانهيارات، لكن القدر كان أسرع منهما ووقع السقف وتوفيا تحته في وقتها.
وخرج توجتكين من تحت الأنقاض وفي فمه سيجارة يدخنها، بعد مرور 56 ساعة على الزلزال، وقال توجتكين: قالوا لي أن ألقي السيجارة، لكني لم أفعل”.
وأردف التركي: “لا أعرف كم يومًا انتظرنا تحت الأنقاض، كيف مضى هذا الوقت؟ كان معي التبغ، وعندما لم يأتِ أحد لإنقاذي، قمت بالتدخين”.
واسترسل: في فترة من الوقت، كانت هناك أصوات تسأل: “هل يسمع أحد أصواتنا”، فقمنا بالرد، لكن لم يسمعنا أحد. وبعد فترة عندما سمعنا أشخاصًا يهتفون باسم ابني، قمنا بالرد، وفي النهاية سمعونا، وعندما انتشلت من الحطام، كانت السيجارة في يدي، قالوا لي أن ألقيها بعيدًا، لم أفعل ذلك لأنني جئت إلى الحياة بسيجارة.
ومع استمرار الهزات الارتدادية بعد الزلزالين المزدوجين اللذين ضربا المنطقة فجر 6 فبراير، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات عصر أمس الأحد ولاية ملاطية وسط تركيا. وقالت هيئة إدارة الكوارث: إن الزلزال ضرب منطقة يشيليورت على عمق 7 كيلومترات. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الزلزال.