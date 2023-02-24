قصة سوري توقف قلبه جراء الزلزال وعاد للحياة أثناء دفنه

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصة لشاب سوري يدعى أحمد المغربي، توقف قلبه أثناء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، وعاد للحياة أثناء دفنه في أحد المقابر.

وضع بثلاجة الموتى ليومين

وفي التفاصيل، عاد شاب سوري إلى الحياة بعد الاعتقاد أنه فارق الحياة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الأتارب، حيث توقف قلبه بعد الزلزال فعاينه الطبيب وقال: إنه توفي، فتم وضعه في البراد لمدة يومين وتم نشر صورته للتعرف إليه.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، وبعد ذلك تم وضعه في كيس الموتى وأثناء القيام بدفنه تحرك الكيس، وتبين أنه لا يزال حيًّا، وأفيد بأنه بصحة جيدة حاليًّا.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، مناطق جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير، وبلغت حصيلة ضحاياه أرقامًا مفزعة.