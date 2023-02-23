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سافرت 3 مرات خلال 16 ساعة

قصة طائرة يابانية أُجبرت على العودة لنقطة الإقلاع قبل هبوطها بدقائق

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
قصة طائرة يابانية أُجبرت على العودة لنقطة الإقلاع قبل هبوطها بدقائق
المواطن - فريق التحرير

تحولت رحلة طيران محلية يابانية إلى محنة استمرت 7 ساعات لأكثر من 300 راكب، بعد أن تأخرت بفارق ضئيل عن موعد حظر التجول، وتم إعادتها مرة أخرى إلى نقطة البداية قبل الوصول مباشرةً إلى وجهتها.

العودة إلى نقطة الانطلاق

وفي التفاصيل، أُجبر قائد إحدى طائرات الخطوط اليابانية الجوية، على العودة إلى المطار الذي انطلقت منه رحلته، بسبب رفض مطار فوكوكا لاستقبال الطائرة.

ووفقًا لموقع بيزنس إنسايدر، غيرت الطائرة مسارها في الجو، لتقطع مجددًا رحلة طولها 550 ميلًا واستغرقت ساعتين إلى مطار طوكيو، بعد تأخرها 10 دقائق عن موعد غلق مطار فوكوكا، نقطة وصولها.

السفر 3 مرات خلال 16 ساعة

من المعروف أن مطار فوكوكا يغلق أبوابه في العاشرة مساءً بسبب شكوى سكان المدينة من الضوضاء، واضطر قائد الطائرة للتوقف في مطار أوساكا بعد نفاد الوقود، فيما وفرت شركة الطيران، فندقًا ليقيم به الركاب حتى موعد رحلتهم المقبلة.

واضطر ركاب الرحلة المرفوضة للسفر 3 مرات خلال 16 ساعة من أجل الوصول إلى مدينة فوكوكا.

ونشر أحد الركاب غير المحظوظين على متن “JL331” صورة لمسار الطائرة على “تويتر”، والذي أظهر عودتها إلى نقطة البداية بعد 7 ساعات من الإقلاع.

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