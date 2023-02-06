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خطة العلاج تضمنت مرحلتين

قصة علاج أضخم رجل في العالم بالمدينة المنورة انخفض وزنه 500 كجم

2023-02-06 الساعة 2:01
قصة علاج أضخم رجل في العالم بالمدينة المنورة انخفض وزنه 500 كجم
المواطن - فريق التحرير

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روى استشاري جراحة السمنة والمناظير عائض القحطاني، حكاية الشاب خالد الشاعري، الأضخم في العالم وكيف فقد أكثر من 500 كيلو جرام من وزنه.

وزنه 610 كجم

وقال القحطاني خلال لقاء له مع قناة الرسالة: إن خالد كان وزنه 610 كيلو جرامات، وعمره حوالي 18 أو 19 عامًا، وكان يجلس داخل غرفة في الطابق الثاني بجازان، ولم يخرج منها لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه كان يجلس على كرسيين بينما تعتني به والدته.

واستطرد: الملك عبدالله رحمه الله أمر بنقله إلى المدينة وتقييم حالته، حيث قال الأطباء: إنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا له شيء، بينما شعرت أنني أستطيع أن أساعده، مشيرًا إلى أنه كون فريق عمل وتوجهوا إلى جازان لتقييم حالته، ووجدوا حالته صعبة، وكان ينام وهو جالس، ويعاني من التورم، ويستخدم جهاز للتنفس.

العلاج

وأوضح القحطاني أن خطة العلاج تضمنت مرحلتين، الأولى: علاجه في مكان إقامته وتقديم علاج صحي وطبيعي، ثم نقله إلى المدينة، ومرحلة عمل الإجراءات الجراحية، وذلك بالتنسيق مع الداخلية والدفاع المدني. لافتًا إلى أنه تم وضع حراسة على غرفته لأن والدته كانت تحاول إدخال الطعام له رحمة به وفقًا لاعتقادها.

ولفت القحطاني إلى أنه تم عمل برنامج شديد له وفقد 120 كيلو جرامًا من وزنه قبل العملية، ثم أجريت العملية وتم نقلها من خلال القنوات على الهواء مباشرة، مشيرًا إلى أن العملية استغرقت 45 دقيقة فقط، وعاد إلى غرفته، وخضع لعمليات تأهيل، موضحًا: اليوم انخفض وزنه من 610 كيلو إلى 68 كيلو.

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