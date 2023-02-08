قصص مؤثرة لأطفال ولدوا من رحم الأنقاض في سوريا وتركيا الأهلي يُغير طريقة لعبه ضد ريال مدريد طفلة سورية بكلمات تكسر القلب: “أمي وإخوتي جوا بس ميتين” انتشال امرأة ستينية بعد 65 ساعة قضتها تحت الأنقاض في تركيا العفالق: فخورون بانتصار الهلال ونتطلع لإنجاز تاريخي الخطيب: سنلعب للفوز على ريال مدريد استمرار مسلسل الاحتجاجات في فرنسا احتجاجًا على خطط التقاعد لقطات متداولة للمدن التركية قبل وبعد كارثة الزلزال ريال مدريد لا يخسر ضد العرب بمونديال الأندية ضبط 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخبأة بشحنة مواد بناء
لا يزال العالم أجمع يعيش تحت هول الصدمة إثر الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين، والذي تواصل حصيلة ضحاياه ارتفاعها.
وعلى مدار الأيام الماضية وثقت الكاميرات، مشاهد وقصصًا تدمي القلوب لأطفال ولدوا مرة ثانية من رحم الموت، فكل طفل خرج من أسفل أنقاض منزله خرجت معه قصة إنسانية ومشهد تقشعر له الأبدان، وكلما انتهت قصة، خرجت علينا وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بقصة هي أقوى من سابقيها.
سأل أحد فرق الدفاع المدني السوري طفلة سورية عقب انتشالها عن باقي أسرتها لتجيب بكلمات تكسر القلب، وهي تشعر بالخوف الشديد: أمي وإخوتي جوا بس ميتين.
بكلمات تكسر القلب.. طفلة سورية بعد إخراجها من تحت أنقاض منزلها في #إدلب: أمي وأخواتي جوا بس ميتين#سوريا #زلزال_سوريا #زلزال_تركيا #العربية pic.twitter.com/4ncs1V5kgz
— العربية (@AlArabiya) February 8, 2023
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرًا للطفل الصغير الذي قضى 45 ساعة مطمورًا بالتراب في الظلام الدامس، إلا أنه لم يستسلم وتشبث بالحياة.
ووثق مقطع الفيديو عملية إنقاذ الطفل وهو يرتشف الماء من غطاء قارورة، قبل سحبه من تحت الركام.
Aferin Muhammed.
Suriye vatandaşı Muhammed Ahmed’i de arama kurtarma ekibimiz Antakya’da enkaz altıdan sağ bir şekilde kurtardı. pic.twitter.com/lSxwSqyex0
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 7, 2023
تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج طفل تركي ظل نائمًا تحت الأنقاض حتى وصلوا إليه دون أن يعلم بوقوع الزلزال.
وفوجئ الطفل برجال الإنقاذ يوقظونه من بين الركام لإخراجه ويداعبونه بالقول: صباح الخير يا بطل.
وأظهرت اللقطات، علامات الاندهاش على الطفل، حيث فوجئ بأعداد كبيرة من فرق الإنقاذ حوله يلفونه بغطاء لوقايته من البرد، بينما سألهم بصوت عالٍ: ماذا يحدث؟
ظل نائما لا يدري بالزلزال.. طفل تركي يفاجئ الجميع لحظة إنقاذه: "ما الذي يحدث؟".. وفرق الإنقاذ ترد: "صباح الخير.. أنت بطل"#تركيا #زلزال_تركيا #الحدث pic.twitter.com/r466bvVrxI
— ا لـحـدث (@AlHadath) February 7, 2023
وفي مقطع انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحد الأشخاص وهو يحاول إنقاذ طفلة عالقة تحت الركام بسوريا.
كما تظهر الطفلة تمد يدها من تحت التراب أملًا في الخروج، فيما يردد الرجل: “عطيني إيدك يا قلبي”.
When hope and pain hold hands #Syria #earthquakes pic.twitter.com/BdR8Fdalfq
— Omar Alshogre | عمر الشغري (@omarAlshogre) February 7, 2023
وشارك آلاف السوريين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، فيديو لأب مكلوم يودع طفليه بعد أن سحبهما جثتين من تحت الأنقاض في الشمال السوري.
وبدا الرجل مصدومًا وكأنه لا يعي ما يقوله. وراح يزف طفليه مرددًا مقولة شعبية تصدح بها الأعراس عامة، قائلًا: “جبنا العرسان وجينا.. هلا بالعرسان…!”.
#متداول
"جبنا العرسان وجينا".. أب سوري مجروح يزف جثتي طفليه pic.twitter.com/IQ8umRuTjW
— NORTH PRESS PLUS (@NorthPlusArabic) February 8, 2023
وحاول متطوعون الشد من عزيمة الطفلة شام العالقة تحت الأنقاض في منطقة أرمناز قرب إدلب، والتي ضربها الزلزال العنيف يوم الاثنين.
وغنى المتطوعون “يا شام أنت شامنا … لحن الحياة تحت الأنقاض”، للطفلة “شام” أثناء عملية إنقاذها، مساء أمس الثلاثاء، حيث كانت ممددة تحت الأنقاض وعليها أجهزة التنفس، وتجري حديثًا مع كوادر الإنقاذ وتحاول ترديد الأغنية وراءهم.
ياشام أنت شامنا …لحن الحياة تحت الأنقاض …
متطوعون يغنون للطفلة "شام" العالقة تحت أنقاض منزلها في أرمناز قرب #إدلب أثناء عملية إنقاذها مساء أمس الثلاثاء 7 شباط.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/NfLAPvHJW0
— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023
أنقذ المسعفون في سوريا طفلة وُلدت وسط أنقاض مبنى في شمال غربي البلاد، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى.
وفاجأ المخاض الأم بعدما ضرب الزلزال تركيا وسوريا، ووضعت طفلتها وسط الركام، ثم لفظت أنفاسها الأخيرة، بحسب أحد أقاربها.
ومات والد الطفلة و4 من أخوتها من جراء الزلزال.
وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 11 ألفًا حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا في تركيا إلى 8574 قتيلًا جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد الاثنين، وذلك في بيان ذكرت فيه أحدث إحصائية لعدد الضحايا حتى الساعة 09:45 بالتوقيت المحلي.
وذكر البيان ارتفاع الإصابات إلى 40,910 مصابين، مشيرًا إلى حدوث 648 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.
وأعلن مسؤولون وعاملون طبيون، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد القتلى في سوريا جراء الزلزال ذاته ارتفع إلى 2.750 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9.655.