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اللاعب تواجد في التشكيلة المثالية للفيفا في عام 2022

قضية تهدد مسيرة أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٤ مساءً
قضية تهدد مسيرة أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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يُعاني اللاعب المغربي أشرف حكيمي من أزمة قد تؤدي لرحيله عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تورطه في قضية غير أخلاقية كشفت عنها وسائل الإعلام الفرنسية.

تشكيل الفيفا المثالي

وكان حكيمي تم اختياره أمس في التشكيل المثالي من الفيفا عن عام 2022، بعد أن ساهم في وصول المنتخب المغربي للمركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية إن حكيمي متهم بالاعتداء على إحدى السيدات، حيث فتح المدعي العام في باريس تحقيقًا حول الأمر، بعد وجود شكوى من المدعية بالاعتداء عليها من قبل نجم باريس سان جيرمان في الأيام القليلة الماضية.

مبابي وحكيمي

أشرف حكيمي

حكيمي صاحب الـ24 عامًا هو من مواليد مدينة مدريد الإسبانية لأبوين مغربيين ونشأ وترعرع خلال فترة طفولته وشبابه في إسبانيا، لكنه رفض قبل سنوات تمثيل المنتخب الإسباني ومفضلًا تمثيل منتخب المغرب.

وكان حكيمي علل اختياره تمثيل منتخب المغرب، بشعوره بالراحة النفسية عند قدومه لمعسكر منتخب أسود الأطلس وكان الشعور مغايرًا تمامًا عندما انضم مرتين لمعسكر المنتخب الإسباني، لكنه فضّل الرحيل عن معسكر إسبانيا والانضمام لمعسكر المغرب.

يذكر أن حكيمي كان سجل ركلة الجزاء الترجيحية، التي أهلت منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ أسود الأطلس.

جدير بالذكر أن أشرف حكيمي لعب من قبل في صفوف ريال مدريد في الفريقين الأول والثاني، ثم لعب لفترة قصيرة مع ناديي بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، كما انضم لصفوف باريس سان جيرمان في العام قبل الماضي.

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