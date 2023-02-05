قطارات سار تنقل الحجر الجيري لمدة 10 أعوام

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن توقيعها عقداً مع إحدى الشركات الوطنية المختصة في تصنيع الجير ومشتقاته في المملكة لنقل خام الحجر الجيرى والبحص عبر شبكة الخطوط الحديدية وذلك من محافظة الخرج إلى محافظة بقيق بمعدل سنوي يبلغ حتى 850,000 طن.

نقل الحجر الجيري

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن التعاقد مع الشركات يعكس بصورة واضحة مدى التزام “سار” الإستراتيجي تجاه دعم المنتج الوطني، وتكريس ريادته إقليمياً ودولياً من خلال توفير حلول وخيارات نقل نوعية تحتاجها مثل هذه الصناعات المتقدمة في المملكة، مؤكدًا حرص “سار” على دعم الصناعة الوطنية من منطلق دورنا في دعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أعلنها سمو ولي العهد – حفظه الله – العام الماضي.

الإستراتيجية الوطنية للنقل

وقال المالك: ” من منطلق التزامنا في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، فإننا نعمل في “سار” على دعم التكامل مع القطاع الصناعي من خلال تعزيز سلاسل الإمداد بما يسهم في تحقيق الربط الأمثل والوصول الأسرع لمنتجاتنا الوطنية على الصعيدين المحلي والعالمي”، موضحاً أن هذا الدور سيسهم في رفع درجة تصنيف المملكة على مؤشر الأداء اللوجستي.