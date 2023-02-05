Icon

السفير التركي يشيد بالجهود السعودية لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين Icon سيناريو 2019 يقلق الهلال ضد فلامنغو Icon المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا متمعدنًا حتى 2022 Icon حماية المستهلك: 3 شروط للمطالبة بالتعويض عن المنتج المغشوش Icon إصابة كورتوا قبل لقاء مايوركا ضد الريال Icon الصين تهدد أمريكا باتخاذ إجراء حاسم  Icon فضيحة الوثائق السرية تسبب أزمة ثقة لـ بايدن Icon طفل بـ جازان تعلم زراعة البن ويتمنى تصديره للعالم Icon لقاء الشباب وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.7 مليارات ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمعدل سنوي يبلغ حتى 850,000 طن

قطارات سار تنقل الحجر الجيري لمدة 10 أعوام

2023-02-05 الساعة 2:54
قطارات سار تنقل الحجر الجيري لمدة 10 أعوام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن توقيعها عقداً مع إحدى الشركات الوطنية المختصة في تصنيع الجير ومشتقاته في المملكة لنقل خام الحجر الجيرى والبحص عبر شبكة الخطوط الحديدية وذلك من محافظة الخرج إلى محافظة بقيق بمعدل سنوي يبلغ حتى 850,000 طن.

نقل الحجر الجيري

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن التعاقد مع الشركات يعكس بصورة واضحة مدى التزام “سار” الإستراتيجي تجاه دعم المنتج الوطني، وتكريس ريادته إقليمياً ودولياً من خلال توفير حلول وخيارات نقل نوعية تحتاجها مثل هذه الصناعات المتقدمة في المملكة، مؤكدًا حرص “سار” على دعم الصناعة الوطنية من منطلق دورنا في دعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أعلنها سمو ولي العهد – حفظه الله – العام الماضي.

قد يهمّك أيضاً
Img

تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 42

Img

ضبط 28 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم الحطب المحلي

الإستراتيجية الوطنية للنقل

وقال المالك: ” من منطلق التزامنا في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، فإننا نعمل في “سار” على دعم التكامل مع القطاع الصناعي من خلال تعزيز سلاسل الإمداد بما يسهم في تحقيق الربط الأمثل والوصول الأسرع لمنتجاتنا الوطنية على الصعيدين المحلي والعالمي”، موضحاً أن هذا الدور سيسهم في رفع درجة تصنيف المملكة على مؤشر الأداء اللوجستي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...
السعودية اليوم

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...

السعودية اليوم
أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...
حصاد اليوم

أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...

حصاد اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا
العالم

انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد

الرياضة
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
صحة وطب‎

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

صحة وطب‎
حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها
السعودية اليوم

حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها

السعودية اليوم
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم