Icon

سجين أمريكي يفقأ عينيه ويأكلهما Icon الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية Icon السلمي: استضافتنا للأحداث الرياضية تُبرز معالم السعودية Icon الشؤون الإسلامية تبدأ توظيف المتقدمين على وظائف الدعاة والمراقبين Icon وظائف شاغرة بفروع العليان القابضة Icon إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة Icon الهلال يستهدف التأهل الآسيوي التاسع Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.4 مليارات ريال Icon لقطات للدمار الواسع في البرازيل بسبب الأمطار والفيضانات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة يوم التأسيس

قنصلية المملكة في قوانجو الصينية تغلق أبوابها الأربعاء

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٩ مساءً
قنصلية المملكة في قوانجو الصينية تغلق أبوابها الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نوهت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو الصينية، اليوم الاثنين، بغلق أبوابها يوم الأربعاء المقبل بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

يوم التأسيس

وقالت القنصلية عبر حسابها بموقع “تويتر” “تود القنصلية العامة إحاطة المواطنين بأنها سوف تكون في إجازة يوم الأربعاء الموافق 2023/02/22م بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية”.

قد يهمّك أيضاً
مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و3 خطوات للتسجيل

مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا و3 خطوات للتسجيل

الفريق السعودي يعثر على مجوهرات وأجهزة ثمينة في ‎تركيا

الفريق السعودي يعثر على مجوهرات وأجهزة ثمينة في ‎تركيا

وأضافت أن العمل سيُستأنف بالقنصلية في قوانجو يوم الخميس الموافق 2023/02/23.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات
السعودية اليوم

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات...

السعودية اليوم
برص مصري يسافر لبريطانيا
غرائب

برص مصري يسافر لبريطانيا

غرائب
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف
عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض
السعودية اليوم

عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة...

السعودية اليوم
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات
السعودية اليوم

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196...

السوق
فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة الاختبارات
السعودية اليوم

فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة...

السعودية اليوم
الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد
الرياضة

الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في...

الرياضة