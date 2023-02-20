قنصلية المملكة في قوانجو الصينية تغلق أبوابها الأربعاء

نوهت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو الصينية، اليوم الاثنين، بغلق أبوابها يوم الأربعاء المقبل بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

يوم التأسيس

وقالت القنصلية عبر حسابها بموقع “تويتر” “تود القنصلية العامة إحاطة المواطنين بأنها سوف تكون في إجازة يوم الأربعاء الموافق 2023/02/22م بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية”.

وأضافت أن العمل سيُستأنف بالقنصلية في قوانجو يوم الخميس الموافق 2023/02/23.