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أمطار غزيرة في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز

قنصلية المملكة للمواطنين في سيدني: احذروا التقلبات الجوية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
قنصلية المملكة للمواطنين في سيدني: احذروا التقلبات الجوية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت قنصلية المملكة في سيدني المواطنين المتواجدين في ولايتي “كوينزلاند” و”نيو ساوث ويلز” بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها هذه المناطق.

تقلبات جوية

وأوضحت القنصلية، في بيان لها “أن السلطات المحلية نبهت بسوء الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بهذه المناطق، لذا دعت رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر”.

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وحثت القنصلية المواطنين على اتباع التوجيهات الصادرة من مكتب الأرصاد الجوية في هاتين الولايتين، والتواصل معها في حال الطوارئ.

 

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