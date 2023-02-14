قنصلية المملكة للمواطنين في سيدني: احذروا التقلبات الجوية

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حذرت قنصلية المملكة في سيدني المواطنين المتواجدين في ولايتي “كوينزلاند” و”نيو ساوث ويلز” بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها هذه المناطق.
وأوضحت القنصلية، في بيان لها “أن السلطات المحلية نبهت بسوء الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بهذه المناطق، لذا دعت رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر”.
وحثت القنصلية المواطنين على اتباع التوجيهات الصادرة من مكتب الأرصاد الجوية في هاتين الولايتين، والتواصل معها في حال الطوارئ.