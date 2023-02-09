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مبادرة تعكس الدور الإنساني الرائد للمملكة

قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا

2023-02-09 الساعة 1:22
قنوات التبرع للحملة الشعبية لإغاثة متضرري زلزال سوريا وتركيا
المواطن - فريق التحرير

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حددت الحملة الشعبية قنوات التبرع لمتضرري زلزال سوريا وتركيا المدمر، حيث يتم التبرع عبر منصة “ساهم” لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ولي عهده الأمين، حيث أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة يُطلق الحملة الشعبية عبر منصة ساهم عبر الرابط التالي “http://sahem.ksrelief.org/SYTR”.

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الدور الإنساني الرائد للمملكة

وتعكس هذه الخطوة، الدور الإنساني الرائد للمملكة عالميًا كواحدة من أكبر الدول إسهامًا في تقديم الدعم وإغاثة البشرية في النوازل والكوارث.

وتضمّن التوجيه الكريم تسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين الشقيقين السوري والتركي، تأكيدًا لرسالة المملكة في قيادة العالم الإسلامي، ووقوفها الدائم والداعم للشعوب الإسلامية والعربية.

وتأتي المساعدات انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيّدههما الله- على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعبين السوري والتركي، والتخفيف عنهما من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات في سوريا وتركيا.

مملكة الإنسانية

وسيجري بموجب التوجيه تقديم مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة، دعمًا لجهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين من ضحايا الزلزال المدمر، وفي ظل ظروف مناخية بالغة الصعوبة بسبب طقس الشتاء قارس البرودة.

ويأتي التوجيه الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – امتدادًا لمواقفهما الإنسانية النبيلة الثابتة وغير المستغربة، والدور الإنساني الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية بالوقوف دائمًا مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن، دون اعتبار لدين أو عرق أو لون.

 

 

 

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