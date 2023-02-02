قواعد ملكية خالفها الأمير ويليام وشقيقها يفضحها

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يعتبر الأمير ويليام هو الابن الأكبر للملك تشارلز والأول في ترتيب ولاية العرش البريطاني وهو الملك في المستقبل، لذلك هناك العديد من القواعد والبروتوكولات التي يجب عليه اتباعها.
لكن، على ما يبدو أن الملك البريطاني المستقبلي خالف هذه القواعد عدة مرات، حسب ما كشفه شقيقه الأمير هاري في كتابه المثير للجدل “سبير” أو “الاحتياطي”.
ففي عام 2008 أطلق الأمير ويليام لحيته خلال رحلة استغرقت 10 أيام إلى بربادوس مع خدمة القوارب الخاصة التابعة للبحرية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “التلغراف”.
وذكرت الصحيفة أن ويليام ربما يكون قد أطلق لحيته لإخفاء هويته أثناء الرحلة، على الرغم من أن القصر لم يؤكد ذلك مطلقاً.
ووفقاً لمصدر ملكي لم يكشف هويته تحدث إلى صحيفة “ذا أكسبريس” في عام 2014، لم تمانع الملكة إليزابيث الراحلة إذا كان الرجال الملكيون يظهرون مع لحية أثناء الخدمة في القوات المسلحة.
في حين، أكد الأمير هاري في مذكراته المثيرة للجدل “سبير”، التي نُشرت في 10 يناير الفائت، حيث أشار فيها إلى أن ويليام كان يشعر بالغيرة، لأنه سُمح له بالاحتفاظ بلحيته في حفل زفافه الملكي على ميغان ماركل في عام 2018.