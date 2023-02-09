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قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي⁩ الورقي

2023-02-09 الساعة 10:50
قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي⁩ الورقي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد التسجيل (رجال / نساء) في ⁧(اختبار التحصيل الدراسي⁩ الورقي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

موعد التسجيل:

1- للطالبات:
– يوم الاثنين 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م.

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2- للطلاب:
– يوم الخميس 1444/07/25هـ الموافق 2023/02/16م.

موعد انتهاء التسجيل المبكر:

– ينتهي يوم السبت 1444/09/24هـ الموافق 2023/04/15م.

فترة الاختبار:

1- الاختبار التحصيلي الأول:

– يوم الجمعة 1444/10/29هـ الموافق 2023/05/19م إلى الثلاثاء 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م.

2- الاختبار التحصيلي الثاني:

– يوم الخميس 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م إلى الاثنين 1444/11/16هـ الموافق 2023/06/05م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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