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بدت كطائرة ذات 4 مراوح وذات لمبات متعددة الألوان

كائنات فضائية فوق سماء بيشة والطيار العطاوي يروي التفاصيل

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
كائنات فضائية فوق سماء بيشة والطيار العطاوي يروي التفاصيل
المواطن - فريق التحرير

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روى اللواء طيار ركن فهد العطاوي، تجربته الشخصية مع الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية في أثناء قيادته الطائرة.

بيشة

وقال العطاوي خلال لقائه ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: حلقنا بمنطقة تدريب فوق أحد المواقع في بيشة، وفي أثناء العودة لاحظت طائرة تتزود بالوقود عن يميني وتلقينا إفادة بأن التزود بالوقود على مسافة منا وليس بموقع قريب.

وتابع: كنت أحلّق بطائرة تدريبية وليس بطائرة مقاتلة ورصدت بالعين المجردة كائنًا ناحية اليمين وبدا لي قريبًا على هيئة طائرة ذات أربع مراوح وذات لمبات متعددة الألوان وأجنحة.

غير معروفة

ولفت العطاوي إلى أن المعتاد بمجال الطيران والتدريب معرفة المحلق على جهة اليسار واليمين والأمام والخلف بإحداثيات دقيقة، مضيفًا: كنت– حينذاك- على ارتفاع 20 ألف قدم، وكان اعتراضها يتطلب اعتلاءها في أثناء التحليق، وتم ذلك في ثوانٍ معدودة.

وتابع: ارتفعت إلى 36 ألف قدم وهبطت بالطائرة إلى 11 ألف قدم ولاحظت ذلك الكائن الذي رصدته وبعد العودة إلى موقع انطلاق الطائرة أعددنا تقريرًا بما حدث، مشيرًا إلى أن فرضية اعتبار ذلك الكائن طائرة تجسسية غير قائم؛ لأنه لا يوجد تجسس بتلك الطريقة وتم توصيف الكائن على أنه ضمن أجسام طائرة غير معروفة.

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