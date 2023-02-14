انتحل هوية شيخ كويتي وتقدم لخطبتها وإيلاف الزهراني كشفت كذبه لقطات لحفر نفق طويل لإنقاذ عالق على عمق كبير بتركيا كائنات فضائية فوق سماء بيشة والطيار العطاوي يروي التفاصيل توقيف رجل خطط للهجوم على مسابقة ملكة جمال بلجيكا إقبال كبير على مهرجان الكمأ بالشمالية في نسخته الأولى لصوص يقتحمون متحفًا بهولندا ويسرقون 4 مقتنيات ثمينة تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن: أمطار ورياح اتفاقية أمنية لتسهيل وصول التعليمات والإرشادات إلى الحجاج والمعتمرين إغاثي الملك سلمان: أدخلنا 104 أطنان مساعدات لدعم متضرري زلزال سوريا جدة مقبلة على توازن في أسعار العقارات
روى اللواء طيار ركن فهد العطاوي، تجربته الشخصية مع الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية في أثناء قيادته الطائرة.
أشبه بروايات الخيال العلمي..
اللواء طيار ركن فهد العطاوي يروي تفاصيل تجربته الشخصية مع الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية أثناء قيادته الطائرة@RangerF15#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/roP5rjnUQlقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 13, 2023
وقال العطاوي خلال لقائه ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: حلقنا بمنطقة تدريب فوق أحد المواقع في بيشة، وفي أثناء العودة لاحظت طائرة تتزود بالوقود عن يميني وتلقينا إفادة بأن التزود بالوقود على مسافة منا وليس بموقع قريب.
وتابع: كنت أحلّق بطائرة تدريبية وليس بطائرة مقاتلة ورصدت بالعين المجردة كائنًا ناحية اليمين وبدا لي قريبًا على هيئة طائرة ذات أربع مراوح وذات لمبات متعددة الألوان وأجنحة.
ولفت العطاوي إلى أن المعتاد بمجال الطيران والتدريب معرفة المحلق على جهة اليسار واليمين والأمام والخلف بإحداثيات دقيقة، مضيفًا: كنت– حينذاك- على ارتفاع 20 ألف قدم، وكان اعتراضها يتطلب اعتلاءها في أثناء التحليق، وتم ذلك في ثوانٍ معدودة.
وتابع: ارتفعت إلى 36 ألف قدم وهبطت بالطائرة إلى 11 ألف قدم ولاحظت ذلك الكائن الذي رصدته وبعد العودة إلى موقع انطلاق الطائرة أعددنا تقريرًا بما حدث، مشيرًا إلى أن فرضية اعتبار ذلك الكائن طائرة تجسسية غير قائم؛ لأنه لا يوجد تجسس بتلك الطريقة وتم توصيف الكائن على أنه ضمن أجسام طائرة غير معروفة.