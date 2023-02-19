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يُقدم مستوى مميزًا هذا الموسم

كارلوس جونيور سلاح الشباب لتجاوز ناساف

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٨ مساءً
كارلوس جونيور سلاح الشباب لتجاوز ناساف
المواطن - فريق التحرير

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يسعى النجم البرازيلي كارلوس جونيور لمواصلة تألقه في الموسم الرياضي الحالي، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتجاوز عقبة ناساف الأوزبكي.

تألق كارلوس جونيور

ويُعد كارلوس جونيور من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هذا الموسم، حيث يعتمد عليه المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو بشكل أساسي، ويتصدر قائمة هدافيه.

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كارلوس جونيور
كارلوس – المصدر @AlShababSaudiFC

ونجح كارلوس جونيور في تسجيل 12 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، خلف نجم النصر، المتصدر أندرسون تاليسكا، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص هذا الموسم برصيد 43 فرصة.

وعلى الصعيد القاري، خطف كارلوس جونيور الأنظار مع الشباب في مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، ونجح في تسجيل 5 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، خلف نجم الدحيل، إدميلسون جونيور بـ8 أهداف.

كارلوس جونيور في دوري روشن
كارلوس – المصدر spl

الشباب ضد ناساف الأوزبكي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد ناساف الأوزبكي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الجنوب في قطر.

وظهر الشباب بشكل لافت في مرحلة المجموعات، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر مجموعته، ويطمح في مواصلة تألقه، وخطف بطاقة التأهل، فيما صعد فريق ناساف الأوزبكي كوصيف لمجموعته.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

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