كارلوس وجوانكا يقودان هجوم الشباب ضد الدحيل

أعلن المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو، قبل قليل، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمباراته ضد الدحيل القطري.

مباراة الشباب ضد الدحيل

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الدحيل، اليوم الخميس عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الليوث قد نجحوا في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزهم على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري بعد تجاوز عقبة الريان بركلات الترجيح.

تشكيل الليوث لمباراة اليوم

وجاء تشكيل الشباب ضد الدحيل كالتالي؛ كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، سعيد الربيعي، متعب الحربي، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، كريستيان جوانكا، هتان باهبري وكارلوس جونيور.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الليوث في مباراة الدحيل اليوم كل من؛ حسين شيعان، محمد العبسي، خالد الغامدي، حسين الصبياني، نادر الشراري، محمد عيسى، ماجد كنبة، تركي العمار، فهد المولد وسعيد المولد.