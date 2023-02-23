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كارلوس وجوانكا يقودان هجوم الشباب ضد الدحيل

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
كارلوس وجوانكا يقودان هجوم الشباب ضد الدحيل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الإسباني فيسنتي مورينو، قبل قليل، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمباراته ضد الدحيل القطري.

مباراة الشباب ضد الدحيل

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الدحيل، اليوم الخميس عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الليوث قد نجحوا في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزهم على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري بعد تجاوز عقبة الريان بركلات الترجيح.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

تشكيل الليوث لمباراة اليوم

وجاء تشكيل الشباب ضد الدحيل كالتالي؛ كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، سعيد الربيعي، متعب الحربي، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، كريستيان جوانكا، هتان باهبري وكارلوس جونيور.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

ويتواجد على مقاعد بدلاء الليوث في مباراة الدحيل اليوم كل من؛ حسين شيعان، محمد العبسي، خالد الغامدي، حسين الصبياني، نادر الشراري، محمد عيسى، ماجد كنبة، تركي العمار، فهد المولد وسعيد المولد.

الشباب ضد الدحيل
تشكيل الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC
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