كارلو أنشيلوتي: ثلاثي ريال مدريد لم يُستبعد من مونديال الأندية

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني على أن الثلاثي المصاب ” البلجيكي تيبو كورتوا والفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي إيدر ميليتاو” لم يستبعدهم من المشاركة في كأس العالم للأندية رغم معاناتهم من الإصابة.

مصير ثلاثي ريال مدريد

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأهلي المصري غدًا في نصف نهائي مونديال الأندية: ” إذا كان الثلاثي كورتوا وبنزيما وميليتاو بخير ونجح الريال في الصعود للمباراة النهائية، سيكونون في المغرب بعد غدٍ الخميس للمشاركة في النهائي”.

ويُعاني ميليتاو من إصابة في الساق اليمنى كان تعرض لها يوم الخميس الماضي أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، أما بنزيما فيعاني من إجهاد عضلي وحمل زائد بسبب ضغط المباريات، بينما عانى كورتوا أول أمس الأحد وخلال عمليات الإحماء، قبل مواجهة ريال مايوركا من إصابة في العضلة الضامة.

القنوات الناقلة لـ المباراة

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، التاسعة مساءً بتوقيت مصر على ملعب المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله في الرباط عاصمة المغرب.

وتُقام المباراة عبر قنوات SSC السعودية و قنوات AEA العراقية والقناة الرياضية المغربية.

وسبق لـ الأهلي المصري أن تقابل مع ريال مدريد الإسباني في مباراة واحدة ودية وكانت في عام 2001، حيث فاز الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري صنداي وكان بمناسبة فوز الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي آنذاك في مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.