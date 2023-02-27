كاسيميرو يواصل تألقه مع مان يونايتد

واصل النجم البرازيلي كاسيميرو تألقه، ولعب دورًا كبيرًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مان يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

فوز مان يونايتد ضد نيوكاسل

ولعب مان يونايتد ضد نيوكاسل بالأمس على ملعب “ويمبلي”، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وفاز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين، عن طريق كاسيميرو وسفين بوتمان بالخطأ في مرماه عند الدقيقتين 33 و39.

كاسيميرو يستمر في حصد الألقاب

ونجح كاسيميرو في تحقيق الفوز في آخر 9 مباريات نهائية رسمية، 8 مع ريال مدريد، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة، بجانب لقبه الجديد مع مان يونايتد.

وكان كاسيميرو صاحب الـ31 عامًا، قد انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، ووقع على عقد حتى يونيو عام 2026، وبات من الركائز الأساسية في صفوفه.

اللقب الأول

ويُعد هذا اللقب الأول للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد منذ فوزه ببطولة الدوري الأوروبي في موسم 2016- 2017، كما أنه الأول للشياطين الحمر في عهد المدير الفني الهولندي إريك تين هاج.