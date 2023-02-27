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بعد حصد كأس الرابطة الإنجليزية

كاسيميرو يواصل تألقه مع مان يونايتد

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
كاسيميرو يواصل تألقه مع مان يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم البرازيلي كاسيميرو تألقه، ولعب دورًا كبيرًا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مان يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

فوز مان يونايتد ضد نيوكاسل

ولعب مان يونايتد ضد نيوكاسل بالأمس على ملعب “ويمبلي”، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وفاز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين، عن طريق كاسيميرو وسفين بوتمان بالخطأ في مرماه عند الدقيقتين 33 و39.

كاسيميرو مع مانشستر يونايتد
لاعبو يونايتد – المصدر @ManUtd

كاسيميرو يستمر في حصد الألقاب

ونجح كاسيميرو في تحقيق الفوز في آخر 9 مباريات نهائية رسمية، 8 مع ريال مدريد، حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة، بجانب لقبه الجديد مع مان يونايتد.

كاسيميرو مع مان يونايتد
كاسيمرو – المصدر @ManUtd

وكان كاسيميرو صاحب الـ31 عامًا، قد انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد قادمًا من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، ووقع على عقد حتى يونيو عام 2026، وبات من الركائز الأساسية في صفوفه.

كاسيميرو
كاسيمرو – المصدر @ManUtd

اللقب الأول

ويُعد هذا اللقب الأول للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد منذ فوزه ببطولة الدوري الأوروبي في موسم 2016- 2017، كما أنه الأول للشياطين الحمر في عهد المدير الفني الهولندي إريك تين هاج.

مان يونايتد
لاعبو يونايتد – المصدر @ManUtd
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