كاكو الأكثر صناعة للأهداف في دوري روشن

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واصل النجم الباراغواياني أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”، تألقه مع التعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، والتي يتصدرها نجم التعاون، كاكو برصيد 8 أهداف.
ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو المركز الثاني في قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد نهاية الدور الأول، بعدما صنع 5 أهداف، بالتساوي مع نجم الفتح، الجزائري سفيان بن دبكة.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الدور الأول، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع الشباب والاتحاد، وبفارق نقطتين عن الهلال.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح برصيد 22 نقطة، متساويًا مع أبها، يليه ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق.
ويحتل الطائي المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، ثم الرائد بـ16 نقطة، يليه الوحدة بـ15 نقطة، يليه الخليج برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.