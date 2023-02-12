كاميرات مراقبة ترصد عملية سرقة ماعز في وضح النهار

وثق مقطع فيديو متداول، عملية سرقة في وضح النهار، حيث قام شخصان يستقلان سيارة بالاقتراب من حظيرة بها عدد من الماعز وقاما بسرقة بعضها.

ورصدت كاميرات المراقبة اقتراب شخصين من حظيرة بها مجموعة من الأغنام، ليترجلا من سيارتهما ويقوما بسرقة نحو أربعة أغنام من الحظيرة ويلوذا بعدها بالفرار.